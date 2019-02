Az internet nem érti, hogyan cserél pelenkát Khloe Kardashian akkora körmökkel

Khloe Kardashian hatalmas körmeiről posztolt fotót az Instagramon, a kommentelőit pedig nem hagyta nyugodtan az égető kérdés, hogy

hogyan cserél pelenkát akkora körmökkel?

Nemrég született a hírességnek ugyanis gyereke Tristan Thompson kosarastól. Nehéz eldönteni, a kommentelők melyik része kérdezte ezt komolyan és melyik kérte számon őt ezért. Kardashian viszont frusztrált tweetben kérte ki magának, hogy ne tudná ellátni anyai teendőit hatalmas körmei miatt.

It’s annoying when people talk about my nails. Trust me, I manage just fine. The same way I take care of myself, I take care of my baby. There are more serious things to discuss. At least I would hope. 🙄 happy Monday to you

— Khloé (@khloekardashian) February 18, 2019