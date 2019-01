A mellbimbótapasz totál homály a férfiaknak

A Cxffeinated usernévvel futó Twitter-felhasználó tán maga sem sejtette, hogy ekkora érdeklődés övezi majd azt a bejegyzését, amelyet január 5-én este osztott meg a közösségi oldalon.

A poszt egyetlen fotóból állt,

Since men know everything. What are these? pic.twitter.com/ZqXD4U5QcA

— bæsic (@cxffeinated) January 5, 2019