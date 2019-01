Az autók közé zuhant hatalmas közlekedési tábla zúzott össze egy SUV-t egy autópályán

Nem sokon múlt egy 53 éves nő élete, akinek autójára rázuhant egy 4szer 5 métere közlekedési jelzőtábla, az ausztráliai Melbourne egyik legforgalmasabb autópályáján – jelentette a helyi sajtó. A balesetet a mögötte haladó autós, Ali Murad fedélzeti kamerája rögzítette.

EXCLUSIVE: This incredible dash cam vision just in to the @9NewsMelb newsroom shows the moment a giant road sign plummets from a gantry crushing the 4WD below. Somehow the 53 YO woman escaped serious injury, expected to be discharged from hospital today. pic.twitter.com/3PwxpQeovV

— Lana Murphy (@LanaMurphy) January 9, 2019