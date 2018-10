Anorgazmia, azaz az orgazmushiány

A nőknek többnyire az a vágyuk, hogy a hüvelyükön keresztül, behatolás közben éljék meg az orgazmust. Ennek ellenére sokan vannak, akik még a csiklójuk ingerlésével sem jutnak el a csúcsra soha. Az orgazmus teljes hiánya a nőknél olyan szexuális zavar, mint a férfiaknál a merevedési zavar, sokakat érint, de kevesen mernek tenni ellene.

Annak, ha a nő nem tudja megélni a csúcspontot, számos oka lehet, a közös nevező az, hogy valamiért a szexuális élvezethez negatív attitűd társul. Ez a negatív hozzáállás lehet a vallási, akár a túlzottan konzervatív nevelés miatt, de az adott személy jelleméből, gyerekkorából, élettapasztalatából is fakadhat. Az anorgazmia nem más, minthogy valaki se álmában, se maszturbálással nem tudja megélni az orgazmust. Az orgazmus teljes hiányát sajnos erősítheti a saját magunkkal szembeni elvárás, hogy mindenféleképpen meg akarjuk élni az orgazmust.

Legyetek jó kislányok!

A nevelés az egyik általános ok, ami miatt az anorgazmia kialakulhat. Gondolhatnánk, hogy de hát mi köze a gyerekkori nevelésnek a szexualitáshoz, a válasz az, hogy nagyon is sok. A lányok gyakran hallják még ma is azt, hogy legyenek jó kislányok, viselkedjenek rendesen, azaz ártatlanul, tisztán, és csak semmi mocskos és rossz dolog eszükbe se jusson. A fiúkkal vigyázzanak, mert mindig csak azt akarják, ami máris magában foglalja, hogy a vágy, a szex és a szerelem rossz, illetlen dolog. Ezt hallva minden nap könnyen kialakul már gyerekkorban a szexualitással kapcsolatos negatív hozzáállás, és amikor a hormonrendszer természetszerűen beindul a kamaszkorban, talán el is fojtják a feltörő vágyakat, levezetik sporttal, egyéb elfoglaltságokkal.

A különböző vallások is beavatkozhatnak a pszichoszexuális fejlődésbe. Például azok a lányok, akiknek szűzen kell férjhez menniük, és magukhoz sem nyúlhatnak, bizony nagyon nehéz pillanatok elé néznek a nászéjszakájukon. Az is előfordulhat, hogy valaki az egyébként leszbikus vágyait fojtja el, mert az „bűnös és rossz” dolog, éppen ezért a behatolás a szexben férfival nehézkes lesz – pedig lehet, hogy a szexuális reagálókészsége nővel jól működne. A szexualitást mindannyian megtanuljuk, hosszú éveken keresztül alakulhat a szexuális kulturáltságunk, ebbe a folyamatba beleszólhat a konzervatív nevelés.

Az egyéni ok lehet akár partnerfüggő is

Az általánosságokon túl számos olyan tényező lehet, ami egyénenként hatással lehet az orgazmus megélésére, a saját testhez való pozitív kapcsolatra. A félelem és a szégyenérzet ilyenek. Például lehet, hogy anno látta az adott személy a szüleit szexuális helyzetben, amire nem kapott magyarázatot, és félelemmel reagált a jelenetre. A félelem máshogyan is kialakulhat, vannak nők, akik félnek a férfi nemi szervtől, ez a típusú félelem néha magától is rendeződik, például egy nagy-nagy szerelem segítheti a nőt a félelmei leküzdésében. A terhességtől való félelem is aktívan hozzájárulhat ahhoz, hogy a szexuális életre nem éppen a felszabadultság jellemző.

A szégyenérzet is felbukkanhat az egyéni okoknál, ezeknél a nőknél jellemző, hogy úgy érzik, kötelességük letudni a szexet, odaadják magukat, de élvezni nem merik, mert bűntudatot kelt bennük, szégyellik a vágyaikat. Ezt sajnos az anyák is ki tudják alakítani, amennyiben nem világosítják fel sehogy sem a lánygyereket, vagy a menstruáció megjelenését úgy kommentálják, hogy az a borzalmassal egyenlő. Az orgazmus megélése függhet a partnertől is, előfordul, hogy valaki öntudatlanul is magára erőlteti az adott férfit, mert az kedves, rendes, mindenben megfelelne, de a teste képtelen befogadni. Ilyenkor valójában nem engedi meg magának a nő, hogy élvezze a férfival a szexet. Mindegyik esetben segíthet a szexuálterápia, vannak gyakorlatok, amiket szakember nélkül is lehet otthon próbálgatni, de természetesen a szakmai vezetéssel biztosabb a siker: a felsorolt okok feltárása és a pozitív szexuális attitűd kialakítása a szakember feladata.

Az érzéki gyakorlatok párban segíthetnek

A rövid, intenzív terápiás folyamat tanácsadással és gyakorlatokkal segíti a szexuális élet teljes megélését. A terápiás ülések az adott személy szexualitáshoz való viszonyát rendezi, ezzel együtt feltérképezi a pár közös szexuális életét, párkapcsolatuk minőségét. A gyakorlati részében újratanulja a pár a szexualitást egymással, és addig szunnyadó, elfojtott vágyakat felszabadultan élhetik meg együtt. Ezek a gyakorlatok főleg arra irányulnak, hogy a cél mindenáron való elérését kikerüljék, azaz hogy semmiképp se az orgazmusról szóljon a szerelmeskedés. A kölcsönös simogatás a másiktól semmit sem várva az első lépés, a teljesítménykényszer nélküli előjáték, csókcsaták a feladatok szerves részei.

Bizonyos pozíciók segíthetik feloldani a gátlásokat és megteremteni a biztonság érzését a két ember között. Az egyik ilyen, ha előjáték, a simogatások úgy történnek, ha férfi a nő mögé ül szorosan, a nő testét pedig ebben a pózban simogatja, fokozatosan elérve a szeméremtájékig, ahonnan először csak a nagyajkakat, majd kisajkakat, végül a csiklót is ingerli. A természetes váladék megjelenése és a csikló megduzzadt állapota jelzi a férfi számára, hogy a nő izgalmi állapotban van.

Azoknál a nőknél, akik félnek a szextől, aggályaik, gátlásaik vannak, fontos megteremteni a biztonságos légkört, amit a legkönnyebb olyan pózokkal, amikben a nő irányíthat. A lovagló póz, azaz a behatolás a férfin ülve ilyen, illetve minden olyan póz, amiben a férfi a nő háta mögé simul teljesen – a már említett ülő póz az előjátékhoz, vagy a kiskifli-nagykifli is ilyen. A szexualitás tanulható, bármikor, bármilyen korban érdemes időt szánni arra, hogy a szexuális élet problémáit rendezzük.