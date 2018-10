„Randizás? Fiúk, ti is hibásak vagytok!”

A huszonéves csajok kaptak egy erőteljes kritikát korábbi olvasói levelünkben, most pedig érkezett rá válasz az egyik huszonéves olvasónktól. A pasik is tehetnek arról, hogy milyenek a csajok, hiszen szóban csakis a külsőre mennek, így hát ne csodálkozzanak azon, hogy bizonyos lányok belül üresek, utal erre olvasónk.

Amint elolvastam a cikket a huszonéves lányokról, egyszerre fogott el két érzés, az egyetértés és a düh. 22 éves lány vagyok, tudom milyenek vagyunk mi. Részben igazad van, mert vannak azok a fajta lányok, akik még céltalanok, ahogy írtad is. Így még élik úgymond az életüket, buliznak, ameddig csak lehet, hiszen azt csinálhatnak, amit akarnak, de később rájönnek, hogy szeretnének végre egy párkapcsolatot. És vannak azok a lányok, akik már eltervezték a jövőjüket, de ugye ez még változhat. Egyik változat sem jó, hiszen akik buliznak, azok szerintem nem foghatóak egy hosszú távú kapcsolatra, akik pedig már a jövőre gondolnak, azok lehet, hogy később fogják kiélni magukat, mert nem tehették meg. És vannak azok a lányok, akik még kiélték a bulizós korszakokat, de ez már az idősebb korosztályba tartozik.

Kornélia küldte nekünk a véleményét válaszul Péternek, aki felháborodását írta meg nekünk a huszonéves lányokról.

„A huszonéves csajoknak teljesen elment az eszük” A szoros és tartós párkapcsolathoz kialakításához elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a vonzalmunk alapjával.

„Kedves Pasik! Részemről az a helyzet állt elő, hogy ti is ugyanolyan hibásak vagytok ebben a történetben. Hogy miért? Mit láttok meg egy lányban először, tisztelet a kevés kivételnek? Rendszeresen előfordult már velem az a helyzet, hogy akárhová megyek, partira, boltba, kávéra, mindig az első az, hogy megnézitek a hátsónkat. Utána jön a duruzsolás, hogy hú, de jól így, meg úgy. Szinte minden nap megtörténik ez. Biztos sok lánynak tetszik ez, akik még a kamaszkorban vannak, de nekem például nem. Egyszerűen rühellem ezt a fajta viselkedésmódot. Aztán meg írogattok Facebookon, hogy mennyire szimpi vagy, randizzunk egyet nálam. Kinek van erre szüksége? Biztos vagyok benne, hogy sokan így gondolkoznak.

Rengeteg lány inkább azt várná el a pasitól, hogy normálisan randizzanak vele, ne úgy, hogy az első randin ágy, és utána még csak egy heló sem. Pasik, ezt mind azért csináljuk, mert tudjuk, hogy mikor, mire kellünk nektek. Inkább próbáljatok meg egy lányt elcsábítani, majd elkényeztetni, virágokkal halmozni, kedves szavakkal dicsérni, segíteni neki. Utána már biztos sikeretek lesz a kapcsolatban.”

A párkeresés minden korosztályban nehézkes

A párválasztás ma könnyűnek tűnik, hiszen rengeteg szórakozóhely és az interneten is számos társkeresőoldal, illetve alkalmazás ad lehetőséget a randikra. Mégis általánosságban elmondható, hogy minden korosztályban ugyanazokat a problémákat hallani: nem találni normális partnert. A normális egy szubjektív fogalom, hiszen mindenkinek mást jelent – aki gazdag családba született, ahol mindenki jogász, ő is, számára valószínűleg a hasonló egzisztenciájú partner lesz a normális.

Abban azért sokan egyetértenek, hogy bizonyos személyiségjegyek meglegyenek a másik nemben. A férfiak a nőkben a stílust, kisugárzást, kedvességet, humort nézik, természetesen a külső is számít, ahogyan a nőknek is. A nők a férfiakban a humort, a kedvességet, a törődést és az egzisztenciát is nézik. De ha mindenki ugyanazt keresi nagyjából a másik nemben, akkor hol lehet a probléma?

Az egyik fő gond, hogy túl nagy a merítés, erős a konkurencia a nagyvárosokban, ezért mindenki „bedobja, amije van”. A gyors, azonnali visszajelzés a külsőről a közösségi médiában felér egy csokor virággal vagy bókkal, pedig ezek a lájkok nem többek annál, amik: csak lájkok. A hosszú távú, szoros és intim párkapcsolathoz ezeknél több kell, a mély, meghitt beszélgetések, őszinteség és jó hangulat kihagyhatatlanok.

Sokan összekeverik a szexualitást a szeretettel, az intimitással, és ezen keresztül igyekeznek megtalálni az társukat – tévesen.

Ha valaki túlságosan kitárulkozik, az inkább ijesztő, de ha valaki szótlanul meghúzódik a sarokban, az is, ezért a kettő között van a megoldás. A hódítás, csábítás része kimarad az ismerkedésnek, és a személyes találkozók, közösen megélt pozitív élmények helyett a gyors csetüzenetek és az emailek teszik ki az ismerkedést. Ez is jó természetesen, de nagyobb hangsúlyt kell fektetni a személyes találkozókra, amik inkább elvárás nélküli ismerkedések, nem feltétlenül első randik.

