„A huszonéves csajoknak teljesen elment az eszük”

A belső tulajdonságokat hiányolja olvasónk a korosztályában lévő lányoktól, akik közt szerinte akadnak kincskeresők és céltalanok is. A társkeresés nehézségeiről várjuk a további leveleket, segítünk, ha elakadtál a folyamatban és nem tudod, hogyan tovább. Az igyjartam@24.hu email címre bátran küldd el a véleményed vagy a történeted.

Olvasva a korábbi cikkeket, azt láttam, hogy már nem csak a huszonéves korosztály problémája a meghülyült női felhozatal. A barátaimmal többször is ismerkedünk neten, szórakozóhelyen, utcán, ahol csak lehet. Nem zárkózunk el akár egy kötetlen beszélgetés lehetőségétől sem, ami szinte mindig ugyanarra épül: mindenki mondja el, hogy milyen jó tulajdonságai vannak, miben jó vagy mi a célja az életével, illetve milyen igényei vannak kapcsolatok terén. Sajnos két nagyobb csoportra tudtam eddig felosztani a korosztályomba tartozó hölgyeket, tiszteletet téve a kivételnek, akik általában viszont foglaltak.

Az olvasói levelet Pétertől kaptuk, aki a levelében kitér részletesen arra, milyen típusú lányokkal találkozott eddig.

„Az egyik csoport az, akiknek a feltett kérdésre az elszomorodás, vagy a teljes céltalanság és közöny a válasza. Esetleg éppen jelentős önbizalomhiány tapasztalható nála, néha egyébként abszolút alaptalanul. A másik csoport tagjai a magas ló legtetejéről szólnak. Más az, hogy valaki legyen tisztában a saját értékével, és más az, amikor a semmire beképzelt valaki, vagy aránytalanul sokra tartja magát. Külsőre szuper. Esetleg. De belül semmi. Legalábbis számomra, főleg komoly kapcsolathoz. A huszonéves lányok azt hiszik, minden meg van oldva azzal, hogyha a külsejüket sikerül kikozmetikázniuk. A hab a tortán, amikor néhányan az anyagi és egzisztenciális elvárásaikkal jönnek a beszélgetésekben. Azt sokan elfelejtik, hogy annak a gazdag pasinak ugyanolyan csinos és sokszor hasonló egzisztenciájú hölgyre van szüksége, és nem biztos, hogy szponzor akar lenni.

Nehéz egy lányban megtalálni azt, hogy legyen életcélja, legyen humora, hogy képes legyen felmutatni valamit, amiben jó szeretne lenni, akár nyelvtudás, akár más. Csak ezek után számít a külső. Néha találkozom ilyen lányokkal, de sajnos foglaltak vagy csak alkalmi partnert keresnek, esetleg korban nagy a különbség.”

Mit lehet tenni?

Az ismerkedés fázisából akkor lehet továbblépni az elköteleződés és intimitás felé, ha tudjuk, miért is azt a valakit szeretnénk, akit, és miért azokat a tulajdonságokat keressük benne, amiket. Olvasónknak mondhatnánk, hogy nincs nagy igénye, de közben egy kicsit mégis, hiszen a számára tökéletest keresi, márpedig olyan nincs. Valószínűleg a vonzódása alapja az, ami mindenkinél: vonzódunk azokhoz, akik olyanok, mint mi. Azaz érti a viccünket, hasonló életcéljai vannak, hasonlóak a képességei, készségei. Ezt a külsőségek előzik meg, hiszen szó szerint kiszagoljuk leendő társunkat a személyes találkozásokon, és nemcsak a kikozmetikázott Insta-profiljukba szeretünk bele.

A vonzó külső azért is számít a társkeresésben, mert valamiért az a képzet társul a vonzó emberekhez, hogy egzisztenciájuk nagyobb, mint az átlagembereké.

Az anyagiak kikerülhetetlenek a randizgatásokból, egyrészt mert ha a nők többsége valakivel szeretné leélni a következő éveit (amibe akár a családalapítás is beletartozik), anyagi biztonságot szeretne maga mögött tudni. Ennek mértéke változhat, hiszen ez az egyén családjának anyagi helyzetétől is függ: gazdagabb nők is gazdagabb férfit választanak, kevesen adják be a derekukat a szegény, de nagyon vonzó embernek hosszú távon. Az már másik kérdés, hogy mit adnak cserébe az anyagiakért, mert bár a szeretet akkor jó, ha feltétel nélküli, a házasságban, hosszú távú párkapcsolatban a csereértéket nézzük, amikor kimondjuk az igent. Mindenki belead valamit a közösbe a saját személyiségéből, tulajdonságaiból, akarva akaratlan el is várjuk ezt egymástól.

A partnerkeresés nehéz folyamat, egyéjszakát, szeretőt könnyen találni, de társat nehezebb. Érdemes nem abban az egy emberben keresni mindent, amire vágyunk, és az is segítség, ha tudjuk, mik a vonzalom alapjai: például vonzódunk azokhoz, akiket sokat látunk, és vonzódunk azokhoz, akikkel egy közösségbe tartozunk. Ezért is találnak sokan a munkahelyükön társat, hiszen nem egyféleképpen ismerik meg egymást. A munkahely jó terep az ismerkedésre, továbbképzések is jó lehetőséget adhatnak erre, ahogyan a konferenciák és üzleti reggelik is. A munkahelyen túl a közösségi sportok, a hobbik, a tanulás, iskola mind segíthetnek olyan embereket megismerni, akikkel hasonlóan gondolkodunk, hasonló a humorunk.

