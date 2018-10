Ariana Grande fotóján látszik egy gyerekágy, erre mindenki kikészült

Most már bizonyára mindenki tisztában van azzal, hogy Ariana Grande és Pete Davidson együtt vannak és még jegyesek is, mert nincs olyan nap, hogy Davidson ne erről beszélne gyakorlatilag minden létező csatornán. Tudunk minden részletet eljegyszésükről, arról, hogy van már egy közös malacuk, meg arról is, hogy Davidsonnak milyen merevedése van barátnője miatt, így már mindenki csak azt várja, mikor kezdenek el gyereket is tervezni.

Nem véletlen, hogy a BuzzFeed szerint ezek után gyakorlatilag kikészült az internet– pontosabban Grande rajongói –, miután észrevették az énekesnő egy szelfijén, hogy a háttérben ott van egy összecsukható gyerekágy.

View this post on Instagram A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Oct 4, 2018 at 7:42am PDT



Egy gyerekágy pedig ugye nem jelenthet mást, csak azt, hogy van benne egy gyerek – amit mondjuk pár hónapos kapcsolatuk alatt akár össze is hozhatott Grand meg Davidson, csak egy gyereknek általában idő is kell ahhoz, hogy megszülessen, ezt viszont a rajongók mintha elfelejtették volna. Meg azt is, hogy ha még terhes is az énekesnő, valószínűleg nem állít fel egy összecsukható, utazóágyat a szobában, és pláne nem erősít rá egy infralámpát.

Utóbbit vették észre a legkevesebben, hogy aztán összerakják a képet – Grande valószínűleg az örökbefogadott kismalacot melegíti az infralámpa alatt a gyerekágyban, úgyhogy meg lehet nyugodni.

Kiemelt kép: Instagram/Ariana Grande