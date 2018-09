Az alvás és a szex szorosan összefüggnek

Keveset alszol? Sokat stresszelsz a meló miatt? Ébren vagy hajnalig valami sorozat miatt? Reggelente alig-alig van merevedésed? Késik a menstruációd? Semmi kedved a szexhez? Ezekhez mind köze van az alváshoz, vagyis annak hiányához.

Az alvási ciklusaink és szokásaink eltérnek egymástól, mégis, általánosságban elmondható, hogy a felnőtteknek naponta 7-9 óra alvás lenne az ideális. Efelett vagy ezalatt bizonyos korcsoportonként vannak ugyan elfogadható óraszámok, azonban azok az emberek, akik tartósan eltérnek az ideális alvás mennyiségétől, előbb vagy utóbb betegségekkel kell számolniuk. A betegségek lelki és testi betegségek is lehetnek, de a betegségek maguk is kiválthatnak rengeteg alvást. Az alvás hiányát általában a stressz okozza, munkahelyi, párkapcsolati, anyagi gondok, amik miatt forgolódunk éjjel. Az elektronikus eszközök fényei sem segítik a mély alvást: gondoljunk csak arra, hogy milyen úgy aludni, hogy egész éjszaka bekapcsolva maradt a laptop, amin filmet néztünk elalvás előtt.

Az alvás és a szex is az ágyban zajlik, de ennél jóval több a kapocs

Az alvás hiánya leginkább azokra veszélyes, akik függőségeik vagy életmódjuk miatt nem tudnak éjszaka aludni, és napközben igyekeznek azt pótolni. A pornófüggők, videójátékfüggők általában éjszaka is ébren maradnak, vagy későn alszanak el, hajnaltájt. Azok pedig, akik emellett dolgozni járnak napi 8 órában, igen hamar mentális problémákkal találhatják magukat szembe. Ördögi körről beszélhetünk, hiszen aki szorongásai miatt nem tud aludni, annál sajnos pont, hogy az alvás hiánya még több szorongást erősíthet, sőt, neurológiai problémákkal, szív- és érrendszeri betegségekkel, és akár daganatos betegségekkel is szembetalálhatja magát.

A szexuális vágyra értelemszerűen hatással vannak a hormonok, és az is számít, mennyire fáradt valaki. A párkapcsolatok kezdeti szakaszán, amikor két ember szerelmesre szeretkezi egymást, a 4-5 óra alvás is elég ahhoz, hogy állandóan egymáson akarjanak lenni. Ez egy felpörgetett, hormondózissal teli időszak, ami lecsillapodik, a szerelmeskedések száma csökken és együtt aludni is a világ legcsodálatosabb tevékenysége lesz.

Az egészséges, pihentető alvás javítja a szexuális életet és fordítva.

Amennyiben az egyikkel vagy a másikkal gondok vannak, valószínűsíthetően egyik javítható a másikkal. Azaz ha valaki nem tud jót aludni, akkor a szex megoldás lehet erre, de ha valaki nem vágyik a szexre és rendszertelenül alszik, akkor az alvás minőségének javításával a szexuális vágy is felbukkan.

Merevedési zavar, rendszertelen menstruáció, libidóhiány is lehet a tünet

A vágy függ a hormonjainktól, így ha az alvási idő nem megfelelő, akkor a test az alváshiány miatt stresszhelyzetbe kerül, emiatt az agyban a nemi hormonokat (ösztrogén, tesztoszteron) elnyomja a stressz hormon, a kortizol. A felborult hormonháztartásnak a férfiaknál reggelente látható a jele: a reggeli merevedés meg-megszűnhet, erekciós zavarok jelentkezhetnek. Nőknél a menstruációs ciklusnál lehetnek problémák, súlyos esetekben meddőség is kialakulhat. A tartósan rövid alvás az egészségi állapotot, beleértve a szexuális egészséget, negatívan befolyásolja.

A párterapeuták, szexuálterapeuták viszonylag sokszor találkoznak azzal a problémával, hogy a feleség túl fáradt a szexhez, hogy a gyerekek születésével az alvás mint olyan az utolsó a sorban. A szexuális élet emiatt is ellaposodhat, rutinszerűvé válhat, hiszen az alig alvó fél teljesen elveszíti az érdeklődését a szex iránt. Ezt a már fentebb írt hormonok számlájára lehet felróni, de bizonyos életszakaszokban pont, hogy a hormonális változás okozza az álmatlanságot: menopauza, terhesség idején.

A szexuális zavarok mellett a boldogtalanság, depresszió is megjelennek, ha az alvásra szánt idő tartósan kevesebb mint 7 óra. Természetesen azon is sok múlik, hogy éjszaka aludjunk, a napszakoknak megfelelően méregtelenít és pihen a testünk, így a nappali alvással lehetetlen behozni az éjszakai alvás hiányát. Ez majdhogynem olyan, mint a citrompótló a citrom helyett, megvan a maga bája, de messze áll a jótól. Az alváson tehát sok múlik a párkapcsolatban, azok a párok, akik régóta keveset alszanak éjjel, akiknél a fáradtság tartósan jelen van a mindennapokban, szinte biztos, hogy a szexuális élettel is gond van. Általában ez utóbbi tűnik fel, és kezdődnek a párkapcsolati gondok, pedig vannak helyzetek, amikor a rendszeres alvással minden a helyére kerülhet.