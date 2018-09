Gwyneth Paltrow hétvégén férjhez megy

Párjával, Brad Falchuk producerrel 2014 óta vannak együtt, a színésznő januárban hozta nyilvánosságra eljegyzését. Áprilisban még azt rebesgették, hogy esetleg titokban már össze is házasodtak, de nem így történt, a People magazin forrásai szerint most hétvégén fognak.

A 46 éves Gwyneth Paltrow hétvégén fog igent mondani életében másodszor, előző házassága Chris Martinnal 10 évig tartott, mégis azt nyilatkozta, hogy ez az első felnőtt kapcsolat az életében.

A színésznő egyelőre nem jelentette be, hogy tényleg most menne férjhez, de ha így lesz, előbb-utóbb meg fogjuk tudni az esküvő részleteit is.

Kiemelt kép: Emma McIntyre/Getty Images for goop