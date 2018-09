Ez a színésznő itt fürdőruhában 71 éves

1970-től egészen 2011-ig, összesen 37 évadot élt meg az egyik leghíresebb szappanopera, az All My Children, aminek egyik szereplője Susan Lucci volt. A színésznő ma már 71 éves, és azért írunk most róla, mert a Harper’s Bazaar interjút készített vele, amihez olyan fotókat mellékeltek róla, amin retusmentesen látható fürdőruhában. Gyakorlatilag nincs olyan lap a világon, ami most ne ezzel foglalkozna, hisz nem sűrűn látni ennyi idős színésznőket retusmentesen fürdőruhában pózolni nagy magazinokban.

View this post on Instagram A post shared by Susan Lucci (official) (@therealsusanlucci) on Sep 18, 2018 at 7:12am PDT

Lucci az interjúban beszélt koráról, amiről azt mondta:

Olyan jól érzem most magam, mint a húszas vagy harmincas éveimben, talán fizikailag még jobban is. Megtanultam, hogy ha keményen edzel, minden rosszat legyőzhetsz, ami ellened van. Mikor rámnéznek, azt mondják, »Hű, nem látszik öregnek, pedig az«.

Kiemelt kép: Instagram/Susan Lucci/Harper’s Bazaar