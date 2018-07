Fél, hogy nem tud elaludni, és ettől tényleg nem tud elaludni? Így törhet ki az ördögi körből! (x)

Előfordult már, hogy este addig forgolódott az ágyban, hogy már amiatt volt képtelen elaludni, mert azon aggódott, hogy soha nem alszik el? Pedig az ilyen félelmek könnyen egyfajta ördögi körbe taszítják az embert. Félünk a másnapi kialvatlanságtól, és éppen emiatt leszünk tényleg kialvatlanok. Törje meg az „átkot”, és nyerje vissza az éjszakák és nappalok nyugalmát!

Nyugtalan éjszakák, nyűgös másnapok?

Egy álmatlan éjszaka után szinte törvényszerű a rémes másnap, és persze hogy este megint csak nehezen jön álom az ember szemére. Kísértenek az aznapi kellemetlen élmények: a koncentrációzavar, a fáradtság, az ideges feszültség… Gyakori, hogy ilyenkor előre rettegni kezdünk, hogy esetleg megint nem alszunk jól, így a rákövetkező napon akár mindez megismétlődhet. Az álmatlanságtól való félelem miatt nyugtalankodunk, ami persze megint álmatlanságot eredményez. Ebből az ördögi körből nem könnyű kitörni. De van segítség!

Segítség a természet patikájából

Kézenfekvő ötlet, hogy nyugtalanságra nyugtatót, alvászavarra pedig altatót vegyen be az ember. Csakhogy nem árt azt is tudni, hogy a szintetikus hatóanyagú (emiatt nem véletlenül receptköteles) gyógyszerek álmosságot, figyelemzavart, másnaposság-érzést okozhatnak a rákövetkező napon. Segítségükkel lehet, hogy könnyen elalszunk este, azonban másnap mégsem tudunk jól teljesíteni, teszem azt a munkahelyünkön. A Sedacur forte esetében azonban nem kell tartanunk a nyűgös másnaptól. A három gyógynövény, a valeriána, a komló és a citromfű kivonatát tartalmazó növényi gyógyszer recept nélkül kapható a patikákban. A komló és a valeriána régóta ismertek a népi gyógyászatban, mint hatásos növényi altatószerek, a citromfűlevél pedig az ideges eredetű testi panaszokat enyhíti. Ezek olyan gyógynövények, amelyeknél hozzászokás vagy függőség kialakulása nem ismert. A Sedacur forte nem befolyásolja más gyógyszerek hatását, sem pedig a nappali közérzetet. Hatóanyag-tartalma garantált, minősége ellenőrzött. Nappal nyugtatóként, éjszakára pedig altatóként válhat a hasznunkra.

Rendezzük az alvás körülményeit!

A hatásos növényi altató bevetésén túl az is sokat segít, ha nyugodt alvási körülményeket alakítunk ki magunk körül. A hálószobánk ne legyen túl meleg, és sötétítsünk be alaposan. A környezet zavaró zajait igyekezzünk kizárni, esetleg használjunk füldugót. Lefekvés előtt inkább már ne tévézzünk, és az ágyban a számítógépet vagy az okostelefont se nyomkodjuk. Az elektronikus eszközök kékes fénye ugyanis megnehezíti az álomba szenderedést! Este már ne foglalkozzunk munkával, az ezzel kapcsolatos nyugtalanító, nyomasztó gondolatokat próbáljuk meg valamilyen egyéb tevékenységgel elűzni. A sport, a fizikai megerőltetés azonban nem a legjobb ötlet, mert felpörgeti a szervezetünket, ezért közvetlenül ágyba bújás előtt már kerüljük az intenzív mozgást. Egy jó olvasmány viszont remek módszer a kikapcsolódáshoz. A vacsorára is figyeljünk oda: az utolsó étkezés mindig legyen könnyű, és lefekvés előtt egy-két órával már inkább ne is együnk semmit.

