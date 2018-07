Hamarosan visszatér a képernyőre Czippán Anett

Czippán Anett 2017 novemberében adott életet második kisfiának, Somának. A műsorvezető 3 hónappal három hónappal a szülés után már visszatért a képernyőre, de TV2-s műsora, a Ripost júniustól szünetel, így jelenleg főállású anyukaként éli a napjait. Intagram-oldalán nemrég azt mutatta meg, hogyan tud takarítani a babával a hátán.

Egyetlen pillanatra sem lehet magára hagyni, veszélyes lenne, ezért döntöttem úgy, hogy magamra kötöm. A hátamon van, amíg takarítok, pakolok, és őszintén mondom, nagyon élvezi a helyzetet. Leköti az, ahogy port törölök, ő is szeretné csinálni. Mondjuk már tíz és fél kiló, nem könnyű, ha az oldalamon van és fogom, akkor már fáj a karom és a hátam, de nem panaszkodom. Azért is jó, hogy a hátamon elvan a tartóban, mert ha hosszabb útra megyünk, és a másik fiam, Olivér is jön velünk, akkor mind a két kezemre szükség van