Pár dolog amit jó tudni az orális szexről

A vírusok, mint a herpesz és HPV nem kímélik az embert akkor sem, ha nincs behatolás, csak orális izgatás. A szerelmeskedés egy formája az orális szex, amiben a nyelvek és a száj játéka fantasztikus élményt ad a partnernek. Az akadálya csak az lehet, ha nem tudunk róla eleget — íme egy rövid összefoglaló ehhez.

Szeretik a magyarok

A Nők Lapja Café 2010-ben végzett hazai szextesztje szerint hazánkban az orális szex az egyik legnépszerűbb cselekvés az ágyban. A megkérdezett férfiak és nők közül tízből kilencen mondták azt, hogy rendszeresen űzik.

A pornóban világszinten az egyik legkedveltebb kategória

Nemcsak a hálószobában, hanem a pornóban is igen kedvelt műfaj. Az egyik legkedveltebb, mind a heteroszexuális mind a homoszexuális pornófilmekben. Ráadásul nemcsak a férfiak nézik előszeretettel, hanem a nők körében is népszerű, bár az még mindig nem világos, hogyan tudja szűrni egy internetes oldal a női és férfi felhasználókat.

A nőknél növeli az orgazmus elérésének esélyét

Az orgazmusgondokkal küzdő nőknél erősen javasolt az orális szex fogadása, természetesen, ha nincsenek ellenérzéseik ezzel kapcsolatban. Egy amerikai kutatásból, amit egyetemi hallgatók körében végeztek, kiderül, hogy duplázódik az orgazmus esélye az orális szexszel. Anélkül mindössze 24 százalékos arányt mértek a tetőpont eléréséhez, az intim csókkal pedig 48-ra ugrott az orgazmus esélye.

A szex egyébként nem az orgazmus hajhászásról kell, hogy szóljon.

A fertőzéseket nem lehet megúszni

A szájban tenyésző baktériumok, gombák, vírusok mint a herpesz vagy HPV, sajnos orális szexen keresztül is átadhatók. Ugyan van olyan lehetőség is, hogy valaki védekezik az orális szexnél, de a szájra és nyelvre használt óvszerszerű eszközt igen kevesen ismerik. Valószínűleg hajlandóság se nagyon van erre, és nem is kell, elég, ha valaki rendszeresen jár szűrésekre és odafigyel a szájhigiéniára. A HPV vírusok közt akad olyan, ami méhnyakrákot okoz, ezért is érdemes évente nőgyógyásznál szűrést kérni. A rendszeres szájvízhasználat is megőrzi a száj tisztaságát, ezt is előszeretettel ajánljuk, és a szakállat, bajuszt is fontos rendszeresen fertőtleníteni.

Ez is szex

A szex kifejezés sokak fejében egyet jelent a behatolással történő szexuális aktussal, holott bármilyen szexuális cselekvés, mint például az előjáték is valójában szex. Valamilyen oknál fogva a kérdésre, hogy lefeküdt-e valaki valakivel, általában csak akkor igen a válasz, ha behatolás is történt, és határozott nemmel válaszolunk, ha csak orális szex történt. Pedig ez is szex, és ha nem is fekvő állapotban, de valahogyan történt szexuális cselekvés, amiben egymás szemébe nézve egyszerre kapkodta a levegőt a két ember. Lehetséges, hogy pont ez a felfogás az oka annak, hogy a leszbikusok szeretkezését nem tekintik sokan szexnek, mondván, nincs mivel szexelni. A kéz, az ujjak, a száj és a nyelv is lehetnek ugyanúgy hasznos „nemi szervek”.

A finom mozdulatok teszik széppé

A pornófilmekben brutális jelenetekkel sokkolnak a pornórendezők, amiknek a valósághoz nem sok közük van. Persze vannak, akik keményen szeretik, de az anatómiát belekalkulálva, a makk és a csikló is igen érzékeny területek, sok-sok idegvégződéssel, így az első nyelvcsapások inkább legyenek lassabbak és finomabbak, felkészítve a testet az élményre. Azt se felejtsük el, hogy a legtöbben már jól rögzült mechanizmussal bírnak, ha az orgazmusról van szó, a fiúknál rendszeresen probléma, hogy megszokták azt, ahogyan kamaszkoruktól fogva magukhoz nyúlnak, és gyorsan, erősen szeretik a szexet. A lányok közt is sokan vannak, akik magukat stimulálva eljutnak a csúcspontig, de partnerrel nem, ilyen esetekben is lehetséges, hogy a megszokott önörömszerzési mód a probléma. A másfajta inger, mint amit megszoktunk, felejthetetlenné teheti az orális szexet: a lassabb, finomabb mozdulatok, ha van szemkontaktus, a lopott csókok.

Akik idegenkednek az orális szextől, nem szeretik annyira csinálni, ne erőltessék.

Ha a partner igényli, akkor fokozatosan szoktassa magát ehhez, eleinte csak azokat a részeket puszilgassa, csókolja finoman, amihez szívesen nyúl szájjal. Körbe-körbe le és fel bátran lehet puszilgatni, simogatni és csókolni mind a női mind a férfi nemi szervet.

