Polgár Judit visszautasította Magyar Péter felkérését

Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök felkérését a köztársasági elnöki posztra Polgár Judit sakknagymester.

Polgár Judit azt írta a Facebookján,

nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni.

Hozzátette:

Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőlem telhető módon támogatok majd e célok elérésében.

A kormányfő kommentben reagált Polgár Judit döntésére:

Kedves Judit! Köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk Önre!

Miután Sulyok Tamás szombat este aláírta a 17. Alaptörvény-módosítását, és ezzel távozott a köztársasági elnöki hivatalból, Magyar Péter kormányfő széles körű társadalmi egyeztetést ígért az új államfő személyéről. Másnap a kulturális-, tudományos- és sportélet számos kiemelkedő alakja a nyolcszoros olimpikon, nemzetközi sakknagymester Polgár Juditot (portrénkat itt olvashatja) ajánlotta a posztra, majd nem sokkal később Magyar Péter bejelentette, hogy személyesen beszél vele, és megkérdezi, hajlandó lenne-e az államfői tisztség betöltésére, majd hétfőn a Tisza-frakció is egyértelműen beállt mögé.