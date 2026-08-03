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A következő élő közvetítés része Magyar Péter felszólította Mészáros Lőrincet, hogy ő is spóroljon az energiával

Magyar Péter megnyugtató hírekkel jelentkezett, de felszólította Mészárost, hogy ő is spóroljon az energiával

Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök és a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után.
admin Kerner Zsolt
2026. 08. 03. 20:31
Bodnár Boglárka / MTI
Magyar Péter miniszterelnök és a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után.

A Mavir központjából jelentkezett be a miniszterelnök, aki azt mondta, jó hírei vannak, mert körülbelül 500 megawattal fogyaszt kevesebbet most Magyarország, mint amit a szakértők korábban vártak. A következő órákban az is eldőlhet, hogy megelőzhető-e a paksi atomerőmű utolsó blokkjának leállítása. A Duna vízszintje stagnál, sőt, Budapestnél egy centit emelkedett is.

Ezután egy céget külön kiemelt, amely szerinte nem válaszolt a felkérésre, hogy csökkentsék ez energiafelhasználást: a KALL Ingridients nevű, Mészáros Lőrinc tulajdonába tartozó céget.

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