Magyar Péter megnyugtató hírekkel jelentkezett, de felszólította Mészárost, hogy ő is spóroljon az energiával

A Mavir központjából jelentkezett be a miniszterelnök, aki azt mondta, jó hírei vannak, mert körülbelül 500 megawattal fogyaszt kevesebbet most Magyarország, mint amit a szakértők korábban vártak. A következő órákban az is eldőlhet, hogy megelőzhető-e a paksi atomerőmű utolsó blokkjának leállítása. A Duna vízszintje stagnál, sőt, Budapestnél egy centit emelkedett is.

Ezután egy céget külön kiemelt, amely szerinte nem válaszolt a felkérésre, hogy csökkentsék ez energiafelhasználást: a KALL Ingridients nevű, Mészáros Lőrinc tulajdonába tartozó céget.