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Biztos, hogy elég lesz a kieső termelést energiaimporttal pótolni? Kell-e számítani áramkimaradásokra?

Hegedüs Róbert / MTI
admin Ősze András
2026. 07. 31. 17:10
Hegedüs Róbert / MTI

Ezt kérdezte Magyar Pétertől a Telex, aki azt mondta: az energiarendszer egyensúlyát kell fenntartani, ezért van szükség importra. Amint azt látja MAVIR, hogy nincs lehetőség elég energiát behozni, valahol csökkenteni kell a felhasználást, ezért egy rotációs tervet készített a kormány, amellyel megelőzhető egy súlyos, ellenőrizetlen országos hálózati összeomlás.

A kormány azon dolgozik, hogy elegendő energia álljon rendelkezésre a lakosság számára, de Magyar Péter azt nem tudja kijelenteni, hogy nem lesznek kimaradások.

Hogy végszükség esetén milyen sorrendben kapcsolhatják ki az áramot, ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

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