Vitézy Dávid: Elindult az utolsó vonat Komló felé

– írta Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid volt közlekedésügyi államtitkár.

Mint ismert, a MÁV-Start és a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium arról döntött, hogy augusztus 1-jétől bezárnak tíz vasúti mellékvonalat. Ezek között van a 47. Dombóvár–Komló vonal is, így augusztus 1-jétől Komlóba 24 perccel lesz lassabb az eljutás. Vitézy szerint a Komló-Dombóvár vasútvonal „jól kihasznált regionális vonal, amely „józan döntéshozatal mellett biztosan nem tartozhatott volna a tíz legrosszabbul teljesítő vonal közé se”.

Amikor utoljára 2009-ben zártak be Magyarországon vasútvonalakat, akkor is ott voltam, most is itt kell lenni, amikor vidéki középvárosok 100 vagy épp itt most 127 év után elveszítik kapcsolatukat az ország vasúti hálózatával