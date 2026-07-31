Szóba jöhet a vasúti teherszállítás felfüggesztése is

Magyar Péter azt mondta: elsősorban a nagyfogyasztóktól várják el a fogyasztásuk visszafogását, de szükség lesz arra is, hogy mindenki takarékoskodjon az árammal. Kérik a díszkivilágítások kikapcsolását, szóba jöhet a vasúti teherszállítás felfüggesztése és a közszférákban dolgozók esetében – ahol lehet – a home office bevezetése is.