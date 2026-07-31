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A következő élő közvetítés része Magyar Péter Pakson: Várhatóan a jövő hét közepén állhat le teljesen az atomerőmű, este ülésezik a kormány védelmi munkacsoportja

Szóba jöhet a vasúti teherszállítás felfüggesztése is

Hegedüs Róbert / MTI
admin Ősze András
2026. 07. 31. 16:53
Hegedüs Róbert / MTI

Magyar Péter azt mondta: elsősorban a nagyfogyasztóktól várják el a fogyasztásuk visszafogását, de szükség lesz arra is, hogy mindenki takarékoskodjon az árammal. Kérik a díszkivilágítások kikapcsolását, szóba jöhet a vasúti teherszállítás felfüggesztése és a közszférákban dolgozók esetében – ahol lehet – a home office bevezetése is.

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