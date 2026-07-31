atomerőműpakspaksi atomerőműválsághelyzet
A következő élő közvetítés része Magyar Péter Pakson: Várhatóan a jövő hét közepén állhat le teljesen az atomerőmű, este ülésezik a kormány védelmi munkacsoportja

Most a saját bőrünkön tapasztaljuk, mennyire hiányoznak azok az Uniós források, amit az előző kormány nem hozott haza

Mohos Márton / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 31. 16:37
Mohos Márton / 24.hu

Erről is beszélt Magyar Péter Pakson, aki azt mondta: a 16 évig hatalmon lévő Fidesz a két és fél hónapja kormányzó Tiszára akarja hárítani felelősséget a válsághelyzetben. A miniszterelnök felszólított mindenkit: tartózkodjanak a dezinformálástól, a valótlan információk terjesztésétől.

Aki nem tud segíteni, inkább hallgasson

– tette hozzá Magyar.

Nagy tanulság Magyar szerint a megújuló energia tárolókapacitásának hiánya, szerinte ezt EU-s forrásokból könnyen lehetett volna fejleszteni, de

most a saját bőrünkön tapasztaljuk mennyire hiányoznak azok az Uniós források, amit az előző kormány nem hozott haza.

– mondta Magyar Péter. A miniszterelnök bejelentette: a következő években jelentős mennyiségű szélturbina és energiatároló-kapacitás építésébe fognak majd kezdeni.

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