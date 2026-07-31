Magyar Péter: Július 15-én még olyan előrejelzések érkeztek a vízügytől, hogy a Duna vízállása nem éri el azt a kritikus szintet, ami miatt le kell állítani az paksi atomerőműt

Magyar Péter miniszterelnök pénteken tájékozódott a paksi atomerőmű állapotáról, emelett összehívták a kormány védelmi munkacsoportjának ülését is. A rendkívüli ülésen többek között részt vesz az atomerőmű vezérigazgatója és MAVIR igazgatója is.

A 40 éve üzemelő erőművel olyan fog történni, ami eddig soha: várhatóan hétfőn leáll a paksi atomerőmű. Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök hangsúlyozta: a rendellenes állapot nem jelent nukleáris veszélyt. Magyar Péter azt mondta: július 15-én a vízügytől még olyan jelentéseket kaptak, hogy a Duna vízállása nem éri el azt a kritikus szintet, ami miatt le kell állítani a paksi atomerőműt. A víz csökkenése az előrejelzésekkel ellentétben gyorsabb ütemben haladt, és egyelőre nem látszik jelentősebb mennyiségű csapadék, ami ezt a trendet megfordítani.

Miután Duna vízszintje eléri a mínusz 134 cm-t, a paksi atomerőmű minden blokkja leállításra kerül. Ennek ellenére minden hűtőrendszer úgy fog majd működni, mint amikor teljes kapacitáson működik az erőmű. Az erőmű biztonsági hűtését mínusz 144 cm-ig képes ellátni a szivattyúrendszer a hűtést. Várhatóam ennél is alacsonyabb lesz a vízállás, ezért 16 db nagy teljesítményű szivattyút igényeltek, amelyek a hűtésen dolgoznak majd. Arra az esetre is van biztonsági protokoll, ha teljesen leáll a hűtés.

Nukleáris veszélyhelyzet semmilyen esetben sem áll fenn

– ismertette a miniszterelnök.