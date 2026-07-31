Az utolsó blokk leállása a hét közepén várható

A sajtótájékoztatón Nagy László az erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese közölte: az atomerőmű utolsó blokkjának leállítása a jövő hét közepén várható. A jövőre nézve a továbbiakban sem lesz túl jó a helyzet, hiszen augusztusban és szeptemberben várható a Duna legalacsonyabb vízállása. Amint a Duna vízgyűjtő területén elegendő csapadék esik, újraindítják az erőműt. Nagy megerősítte: az hűtést a leállás során is végig biztosítják majd. Az atomerőmű munkatársai három műszakban szemmel tartják az eseményeket és mindent megtesznek azért, hogy a lehető legtovább működni tudjon az erőmű.