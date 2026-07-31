atomerőműpakspaksi atomerőműválsághelyzet
A következő élő közvetítés része Magyar Péter Pakson: Várhatóan a jövő hét közepén állhat le teljesen az atomerőmű, este ülésezik a kormány védelmi munkacsoportja

2030-ig nem lesz új szivattyúrendszer Pakson, és ez is az Orbán-kormánynak köszönhető

Hegedüs Róbert / MTI
admin Ősze András
2026. 07. 31. 16:46
Hegedüs Róbert / MTI

Az új biztonsági szivattyúrendszer szerződését 2024-ben írták alá, pedig már 2018-ban lehetett tudni, hogy szükség van egy új berendezésre

– ismertette a Fidesz-kormány felelősségét Magyar Péter a mostani válsághelyzetben, ami azt eredményezi, hogy 2030-ig biztosan nem lesz új szivattyúrendszer Pakson.

Szerinte az előző kormány teljesen figyelmen kívül hagyta az klímaváltozás következtében kialakult vízügyi- és aszályhelyzetet. Emellett az Orbán-kormány teljesen Oroszországtól tette függővé a Magyarország energiaellátását. Magyar Péter azt mondta: ha ez nem így történt volna,

 nem kerülne sor a paksi atomerőmű leállítására.

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