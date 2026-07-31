2030-ig nem lesz új szivattyúrendszer Pakson, és ez is az Orbán-kormánynak köszönhető

Az új biztonsági szivattyúrendszer szerződését 2024-ben írták alá, pedig már 2018-ban lehetett tudni, hogy szükség van egy új berendezésre

– ismertette a Fidesz-kormány felelősségét Magyar Péter a mostani válsághelyzetben, ami azt eredményezi, hogy 2030-ig biztosan nem lesz új szivattyúrendszer Pakson.

Szerinte az előző kormány teljesen figyelmen kívül hagyta az klímaváltozás következtében kialakult vízügyi- és aszályhelyzetet. Emellett az Orbán-kormány teljesen Oroszországtól tette függővé a Magyarország energiaellátását. Magyar Péter azt mondta: ha ez nem így történt volna,