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Belföld

Melléthei-Barna Márton: Másfél-két éven belül új választási törvényt fogadunk el

Varga Jennifer / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 16. 05:58
Varga Jennifer / 24.hu
A Tisza országgyűlési képviselője azt mondja, másfél-két éven belül olyan választási rendszert hoznak létre, ami jó eséllyel kizárja, hogy egy párt kétharmados többséget szerezzen. Melléthei-Barna Márton az új választási rendszerről, a Sulyok Tamás leváltásából fakadó alkotmányos zűrzavarról és a képviselői mandátum korlátozásának társadalmi céljáról is beszélt lapunknak.

Az új alkotmány elfogadása – és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után – az egyik legelső prioritásunk lesz egy új választási törvény elfogadása, biztos vagyok benne, hogy erre másfél-két éven belül sor kerül majd

– nyilatkozta lapunknak Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes, a Tisza Párt jogi vezetője, aki beszélt arról is, hogy egy arányosabb rendszert kialakítása a céljuk, melyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák.

Az Országgyűlés májusi megalakulása óta a Tisza-kétharmad rohamtempóban rendezi át a politikai hatalomgyakorlás módját. Nemcsak az ellenzéki pártok, de a jogvédő szervezetek által is vitatott, Európában példa nélküli szabályokat vezetnek be a képviselői mandátum tizenkét éves korlátozásával és a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetésével. Az Alaptörvény 17. módosítása példátlan közjogi zűrzavar is kialakulhat, ha a köztársasági elnök nem írja alá a saját „halálos ítéletét”, vagy nem mond le önként a pozíciójáról, hanem az Alkotmánybírósághoz fordul, és az Alaptörvény-módosítás felülvizsgálatát kezdeményezi.

A Tisza jogi vezetője a 24.hu-nak azt mondta: nem tart attól, hogy alkotmányos válsághelyzet alakulhat ki. Ígérete szerint az, hogy az Alaptörvény módosításában rögzítik egy közjogi méltóság hivatalának megszüntetését csupán egyedi, rendkívüli eset, ami nem válik majd általános gyakorlattá a Tisza politikájában. Ezzel és majd az új választójogi törvény elfogadásával is az a céljuk, hogy „egy demokratikusabb útra” tereljék vissza Magyarországot.

„Sulyok Tamás helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik”

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