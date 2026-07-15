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Belföld

Orbán örült, hogy Szijjártó a BYD-hez igazolt – a Pesti Srácok volt munkatársa focis abszurdot írt belőle

facebook / orbán viktor
admin Spirk József
2026. 07. 15. 21:02
facebook / orbán viktor

Nem aratott nagy sikert Orbán Viktor szerdai megszólalása Jurák Katánál, a Pesti Srácok egykori újságírójánál. Jurák Facebook-oldalán egy abszurd focis hírrel érzékeltette, miként látja a korábbi miniszterelnök gratulációját, amit azt követően tette közzé, hogy Szijjártó Péter bejelentette, otthagyja a Fideszt, és a kínai BYD vezetésébe igazol.

Orbán a távozásra azt írta

A nyár csúcsigazolása a BYD-é. Hajrá, Péter!

Juráknak erről az jutott eszébe, mit mondana az argentin kapitány, ha Messi a futballvilágbajnokságon át állna a spanyolokhoz.

BREKING! RENDKÍVÜLI! Nézem a foci-vb-t, és most kaptam a hírt: Lionel Messi bejelentette azonnali átigazolását az argentin nemzeti 11-ből a spanyol válogatottba kiváló nyelvtudására és geopolitikai stratégiai kapcsolataira hivatkozva.  Az argentin szövetségi kapitány a nemzetközi sajtónak nyilatkozva – háttérben a döbbent tekintetű, pályán maradt egykori csapattársakkal  –, bárgyú vigyorral az arcán, tapsikolva így kommentálta: “Ez a nyár igazolása! Hajrá, Lionel!” Biztos én hülyültem meg.

Jurák a belső ellentétek miatt 2024-ben lépett ki a Pesti Srácoktól, az elmúlt időszakban a Vasárnap.hu főszerkesztője volt. Június 30-án jelentette be a közösségi oldalán, hogy ott is megszűnt a megbízatása.

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