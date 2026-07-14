Hazaengedték a börtönből Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai gyerekverőt

Lapunk arról értesült, hogy az ügyészség indítványára a Pesti Központi Kerületi Bíróság már bő egy hónapja megszüntette Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet egykori megbízott igazgatója letartóztatását, így a férfi

otthonában várhatja sorsa további alakulását.

Az ügyészség és a bíróság a 24.hu-nak adott tájékoztatásában Kovács-Bunára és tettestársaira gyanúsítottként hivatkozik, amiből az következik, hogy még nem történt meg ellenük a vádemelés.

Tavaly decemberben Juhász Péter politikai influenszer tett közzé egy biztonságikamera-felvételt, amelyen az látszik, hogy Kovács-Buna egy feleltetés során kirángatja az intézet egyik növendékét a padból, amelybe előtte beleveri a fejét, majd rátapos a földön fekvő fiatalra, és bele is rúg. Juhász publikált egy másik részletet is a kamerafelvételekből, melyen a férfi a földre visz, leszorít és megver egy fiatalt. Ezt többen – felnőttek is – közelről nézik.