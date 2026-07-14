Havasi Bertalan már megkapta kéthavi végkielégítését

Havasi Bertalan kéthavi fizetésének megfelelő összeget már megkapott a végkielégítéséből – ezt a Fidesz kommunikációs igazgatója a HVG-nek árulta el. Havasinak többéves helyettes államtitkári jogviszonya után akkori fizetésének hathavi összege jár lelépési pénzként, de májusban kétségessé vált, hogy megkapja az összeget.

Az utolsó fillérig

A kommunikációs igazgató májusban arról beszélt, hogy nettó 7,8 millió forint végkielégítés járna neki saját számításai szerint. Magyar Péter azonban jelezte neki, hogy ne számítson végkielégítésre. Ezt követően Havasi a miniszterelnöknek azt üzente a pénzről:

Amit, Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni. Mint ahogy ki fogod fizetni a többi általad már megalázott vagy még megalázandó közszolgának is az utolsó fillérig, ami jár

Havasi akkor arról beszélt: neki kenyérre, családja megélhetésére kellene a végkielégítés, ezért ne más mondja meg, hogy milyen célokra utalja át esetleg a búcsúpénzét.