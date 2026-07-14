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Belföld

A Fidesz megvárja a frakcióvezető-választással Orbánt

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 07. 14. 15:06
Varga Jennifer / 24.hu
Előbb avatnak új világbajnokot.

Gulyás Gergely arra hivatkozva mondott le a frakcióvezetésről a hétfői ülés közepén, hogy azt ne töltse be olyan képviselő, aki jogilag, a mai alkotmánymódosítás elfogadása után, nem is lehetne képviselő.

Gulyás azt mondta, hogy pénteken tájékoztatta OrbánViktort, a Fidesz elnökét döntéséről.

A párt kommunikációs főnöke, Havasi Bertalan, aki megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel fogadta Gulyás döntését, a Telex kérdésére válaszul elárulta, hogy

a Fidesz következő „budapesti elnökségi ülésén kerül majd napirendre a frakcióvezető-váltás ügye, ezen Orbán Viktor is természetesen részt vesz”.

Orbán Viktor amerikai útjának részleteire, tervezett találkozóira, illetve a kint tartózkodása időtartamára Havasi Bertalan nem adott választ.

Pócs János fideszes országgyűlési képviselő egyébként lapunknak sejtelmesen azt mondta, hogy az exkormányfő nem csak meccset nézni utazott az USA-ba.

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