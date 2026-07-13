Vitézynek tetszik a mi hazánkos interpelláció

Fideszesek és KDNP-sek nélkül kissé egysíkú a mai ülés, a tiszások egymást interpellálják, aztán jön Szabadi István, aki megtöri az egyhangúságot. A Mi Hazánk politikusa most Vitézy Dávidtól kérdezi, hogy mikor lesz átfogó reform a MÁV-nál, tekintve, hogy a MÁV „évtizedek óta katasztrofális állapotban van”. A Mi Hazánk képviselője a járműpark elöregedése és a létszámproblémák mellett egyúttal megemlítette azt is, hogy egyes járatokon „beilleszkedni képtelen bűnöző elemek” tartják rettegésben az utasokat. Szerinte adott esetben ezeket az embereket fel sem kellene engedni a vonatokra.

Vitézy Lázár János miniszteri tevékenységét kezdte kritizálni a válaszában. Kijelentette, hogy a Tisza nem folytatja a vonatrombolást, és augusztustól elkezdik újranyitni a bezárt vidéki vasútvonalakat, előbb Dombóvár és Komló között, majd Tiszaújvárosban. Vitézy elmondta azt is, hogy az uniós források hazahozása után el tudják indítani az intercityflotta és a HÉV-flotta cseréjét is. De jut majd uniós pénz az infrastruktúrára, így a pályafelújításokra is.

Vitézy egy ponton megjegyezte, úgy tűnhet, hogy a Mi Hazánk politikusa a kormányt támogató interpellációval állt elő, mert Vitézynek csupa jó híre van a felvetett kérdésekre. Szabadi ellenben kifogásolta, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos felvetésekre nem kapott semmilyen információt, így nem fogadta el a miniszter válaszát.