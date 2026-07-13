Magyar Péter Gulyás Gergely lemondására: Nagy nap ez a mai, ön mától szabad ember

Egy kérdés nem hagy nyugodni, kedves kint sunnyogó fideszes képviselők. Önök mit gondoltak? Hogy Sulyok Tamás üldögél még három évet a Sándor-palotában, mintha mi sem történt volna? Önök komolyan azt gondolták, hogy azért küldték el a magyar emberek Orbán Viktort és a kormányát nagyon messzire, hogy aztán minden maradjon úgy, ahogy ő elrendezte?

– folytatta Magyar.

„Ha már szóba hozta a csütörtöki nagy sikerű tüntetést, lehet bohóckodni a Sándor-palota előtt, ez nem nagy bátorság.” Ezt követően Gulyás Gergelyhez szólt volna, mint frakcióvezető, de bekiabáltak neki, hogy lemondott.

Nagy nap ez a mai, ön mától szabad ember, jöjjön el velem, látogassuk meg azt a cigány honfitársunkat, aki elveszítette a munkáját, mert nem a Fidesznek gyűjtött aláírásokat. Látogassuk meg azt a matematikatanárt, akinek két évtizedes pályafutása tört kerékbe polgári engedetlenség miatt

– mondta, hozzátéve, hogy velük kellene elbeszélgetni az önkényről.