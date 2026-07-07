„Alapjaiban ássa alá a közjogi rendet, alkotmányos válság is kialakulhat” – így látják a szakértők Magyar Péter Alaptörvény-módosítását

Alkotmányjogászt és politikai elemzőt is megkerestünk, hogy értékeljék a Magyar Péter által szombaton ismertetett, az Országgyűlésben sürgősséggel tárgyalt 17. alkotmánymódosítást.
A módosítás leglényegesebb pontjai:
- 12 éves (háromciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
- A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
- 70 éves életkori határ bevezetése az Alkotmánybíróság tagjainak.
- A Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
- A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
- Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
- Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
A kormányfő szerint a módosítások egyetlen célt szolgálnak:
azt, hogy a magyar államot, soha ne ejthesse senki foglyul.
Az alkotmányjogász kritikus: válság jöhet, alkotmányos senkiföldje
Kérdésünkre Hack Péter éles kritikával illette Sulyok Tamás elmozdításának kivitelezését.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Előfizetek
Már csatlakoztál hozzánk?
Lépj be a folytatáshoz!
Lépj be a folytatáshoz!