„Alapjaiban ássa alá a közjogi rendet, alkotmányos válság is kialakulhat” – így látják a szakértők Magyar Péter Alaptörvény-módosítását

Alkotmányjogászt és politikai elemzőt is megkerestünk, hogy értékeljék a Magyar Péter által szombaton ismertetett, az Országgyűlésben sürgősséggel tárgyalt 17. alkotmánymódosítást.

A módosítás leglényegesebb pontjai:

12 éves (háromciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése. 70 éves életkori határ bevezetése az Alkotmánybíróság tagjainak. A Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása. Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.

A kormányfő szerint a módosítások egyetlen célt szolgálnak:

azt, hogy a magyar államot, soha ne ejthesse senki foglyul.

Az alkotmányjogász kritikus: válság jöhet, alkotmányos senkiföldje

Kérdésünkre Hack Péter éles kritikával illette Sulyok Tamás elmozdításának kivitelezését.