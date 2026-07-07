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Belföld

„Alapjaiban ássa alá a közjogi rendet, alkotmányos válság is kialakulhat” – így látják a szakértők Magyar Péter Alaptörvény-módosítását

Szajki Bálint / 24.hu
Sulyok Tamás és Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülésén 2026. május 9-én.
admin Nagy Gergely Miklós
2026. 07. 07. 05:58
Szajki Bálint / 24.hu
Sulyok Tamás és Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülésén 2026. május 9-én.
Hack Péter azt állítja: a Lex Sulyok lényegében megszünteti a köztársasági elnök eddigi intézményét, László Róbert szerint pedig bőven hordoz politikai kockázatot is a Tisza számára a beterjesztett alkotmánymódosítás.

Alkotmányjogászt és politikai elemzőt is megkerestünk, hogy értékeljék a Magyar Péter által szombaton ismertetett, az Országgyűlésben sürgősséggel tárgyalt 17. alkotmánymódosítást.

A módosítás leglényegesebb pontjai:

  1. 12 éves (háromciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
  2. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
  3. 70 éves életkori határ bevezetése az Alkotmánybíróság tagjainak.
  4. A Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
  5. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
  6. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
  7. Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.

A kormányfő szerint a módosítások egyetlen célt szolgálnak:

azt, hogy a magyar államot, soha ne ejthesse senki foglyul.

Az alkotmányjogász kritikus: válság jöhet, alkotmányos senkiföldje

Kérdésünkre Hack Péter éles kritikával illette Sulyok Tamás elmozdításának kivitelezését.

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