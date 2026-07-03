Kiakadtak a bírák, amiért nekik kellene kipenderíteniük Varga Zs. Andrást

Nem tartják jó ötletnek az általunk megkérdezett bírók, hogy rájuk lőcsölné az új kormány a kúriai elnök, Varga Zs. András, valamint az Országos Bírói Hivatalt (OBH) vezető Senyei György eltávolítását.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott alaptörvény-módosító javaslat ugyanis nem szüntetné meg közvetlenül a két bírósági vezető pozícióját, hanem a bírók kezébe adná a döntést azzal, hogy visszahívhatóvá teszi a Kúria, valamint az OBH elnökét. A pontos részletek ugyan nem ismertek, de Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt a parlamentben, hogy a bírák kétharmadának kellene ezt kezdeményeznie.

Ha így lesz, Varga Zs. a helyén marad

Berakhatják az Alaptörvénybe a visszahívás intézményét, de az nem fog funkcionálni még Varga Zs. András esetében sem, pedig nála utáltabb ember talán nincs a bírók körében

– fogalmazott a 24.hu-nak egy büntetőbíró, aki biztos benne, hogy a Kúria elnökét ezzel a módszerrel nem tudják visszahívni, mert a bírók kétharmada nem állna bele egy ilyen eljárásba.