Magyar Péter elárulta, hogyan lehetne leváltani a Kúria és az OBH vezetőjét

Társadalmi egyeztetésen van az az alaptörvény-módosító javaslat, amely újraszabályozná a bírói felső vezetők kinevezését. Bár a pontos részletek még nem ismertek, Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt a parlamentben, hogy a bírák kétharmada kezdeményezhetné a Kúria és az Országos Bírói Hivatal (OBH) vezetőjének visszahívását. Előbbi posztot Varga Zs. András, utóbbit Senyei György tölti be.

Megírtuk, hogy nem örülnek az általunk megkérdezett bírók, hogy az új kormány az ő kezükbe adná a két bírósági vezető sorsát, holott a menesztésük Magyar Péter kampányígérete volt. Forrásunk szerint még az egyébként bírói körökben kifejezetten utált Varga Zs.-t sem tudnák visszahívni ezzel a módszerrel, mert a bírók kétharmada nem állna bele egy ilyen eljárásba.

Magyar Péter a Facebookon kommentelte cikkünket. A miniszterelnök azt írta, hogy javaslatuk nem az, hogy a bírók kétharmada kellene a Kúria, illetve az OBH vezetőjének eltávolításához, hanem a szavazáson részt vevő bírók kétharmada.

Nem az összes bíró kétharmadának szavazata fog kelleni a visszahíváshoz, hanem a szavazáson részt vevő bírók kétharmada

– írta a miniszterelnök.

Korábban a bírói karban úgy kalkuláltak, hogy mivel 2700 bíró van, így legalább 1800-nak az aláírására lenne szükség ahhoz, hogy leváltsák Varga Zs. Andrást. Azt pedig esélytelennek tartották, hogy ennyi szavazatot össze lehet szedni. Figyelmeztetett rá: a két vezető rendkívül széles jogkörrel rendelkezik, ezért kétszer is meggondolja minden bíró, hogy csatlakozzon-e egy visszahívásos kezdeményezéshez, mert, ha az sikertelen, annak súlyos következményei lehetnek rájuk nézve.

Megkerestük Varga Zs. Andrást és Senyei Györgyöt az esetleges visszahívásukkal kapcsolatban. A Kúria a múlt héten azt közölte, hogy rövidesen ismertetik az álláspontjukat, ez azonban egyelőre nem jutott el hozzánk. Senyei György pedig azt ígérte lapunknak, hogy a későbbiekben fejti ki a véleményét az ügyről.

A Kúria-elnök menesztéséhez elegendő lett volna a korábbi alkalmassági feltételeket visszaállítani, mivel a bírói múlt nélküli Varga Zs. Andrást személyre szabott jogalkotással helyezték annak idején a pozíciójába.

Az Országos Bírói Tanács azt közölte lapunkkal, hogy a héten tárgyalják a javaslatot, utána ismertetik az álláspontjukat.