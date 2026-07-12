„Hiába kérjük, hogy a vérrel, gennyel átázott lepedőt cseréljék le” – vizsgálja a szombathelyi kórház a hozzátartozó súlyos állításait

Hetekig méltatlan körülmények között ápoltak egy férfit a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház érsebészeten – állította az érintett beteg felesége egy nyilvános Facebook-posztban. Az asszony által leírtaktól elsőként a Nyugat.hu számolt be.

A feleség szerint a férjét több mint öt hete kezelik az intézmény érsebészeti osztályán, ahol több műtéten esett át, és mindkét lábát térd alatt amputálták. Állítása szerint a teljesen magatehetetlen beteg ellátása során alapvető ápolási feladatok maradtak el.

A nagy melegben, napokon át a saját testnedvében feküdt/fekszik. A vérrel, gennyel átázott lepedőt hiába kérjük, hogy cseréljék le, amikor szólunk a nővéreknek, mindig ugyanaz a válasz: »Majd az éjszakás.« Az éjszakás pedig a nappalosra hivatkozik. Közben telnek a napok, és semmi nem történik. A beteg a kínok kínját éli át. (…) A lepedő annyira át van ázva, hogy szinte csavarni lehet belőle a testnedvet. A háta tele van felfekvéssel, már gennyesedik, mert nincsen szakszerűen, normálisan kezelve

– olvasható a bejegyzésben.

A család azt is kifogásolta, hogy állításuk szerint a beteg fertőzöttsége miatt gyakran a nap végén került sorra, illetve hogy több alkalommal nekik kellett jelezniük az alapvető problémákat. A feleség beszámolója szerint a férjét korábban négy napra hazaengedték a kórházból, miközben szepszis alakult ki nála, ezért később mentővel kellett visszaszállítani az intézménybe.

A család által közzétett fotókat lehetőleg csak erős idegzetűek tekintsék meg.

A Nyugat.hu megírta, hogy az ügyre azonnal reagált Rápli Róbert, Szombathely országgyűlési képviselője is. A tiszás politikus azt írta, hogy megrendüléssel értesült az esetről, és a nyilvánosságra került beszámolók, illetve felvételek alapján szerinte olyan körülmények merültek fel, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Rápli a kórház főigazgatójához fordult, és az eset teljes körű kivizsgálását kérte.

A portál megkereste a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházat, amely a korábban közzétett közleményen túl nem kívánta kommentálni a nyilvánosságra került panaszt. A közleményben azt írták, hogy a közösségi médiában megjelent bejegyzésből értesültek a hozzátartozó által megfogalmazott kifogásokról, és belső vizsgálatot rendeltek el az eset körülményeinek tisztázására.