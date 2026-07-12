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Belföld

Rétvári Bence tízezreket látott az önkény ellen tüntetni

Mohos Márton / 24.hu
Rétvári Bence az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 22-én.
24.hu
2026. 07. 12. 12:12
Mohos Márton / 24.hu
Rétvári Bence az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 22-én.

A tiszás Stumpf Péter államtitkár kikotyogta a valóságot: azért módosítják az Alaptörvényt, hogy a Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből

– fogalmazott a Facebook-posztjában Rétvári Bence.

A KDNP frakcióvezetője szerint ráadásul a tiszás politikus azt is elismerte a parlamenti felszólalásában, hogy az lépés Európában példátlan.

„Ő már nem próbálja becsomagolni a javaslatot jól hangzó jogelvekbe, nem a demokrácia erősítésére hivatkozik, nem gyárt ideológiát a döntés mögé. Ő már nyersen kimondta, hogy a cél erőszakosan kizárni a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket” – értékelte a kormánypárti politikus megszólalását a kereszténydekomrata frakcióvezető.

Rétvári szerint azonban a Tisza téved. „A választók döntése nem örökre szól, hanem négy évre. Őket nem arra hatalmazták fel, hogy bármit megtegyenek, hanem arra, hogy kormányozzanak jobban, mint a 2022–2026-os ciklus.”

Az ellenzéki politikus állítása szerint

a tiszás önkény tízezreket vitt az utcára a nyár közepén. Ha így folytatják, lesz ez még több is.

A posztban Rétvári nem fejtette ki, hogy mire alapozza a kormánnyal szembeni, illetve Sulyok Tamás államfő maradása melletti tüntetések létszámát.

Zárásként köszönetet mondott az államtitkár úr nyílt őszinteségéért. „De ettől még visszautasítjuk a visszamenőleges hatályú, személyre szabott, európaiatlan és az önkényt építő jogalkotást” – zárta posztját az ellenzéki politikus.

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