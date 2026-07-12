A bocsánatkérős után új üzenet jelent meg a hirado.hu-n

Kedves Látogató! Feladatunk a közmédia online hírszolgáltatásának átfogó vizsgálata. Megértő türelmüket kérjük erre az időre, a független és hiteles közmédia megteremtésén dolgozunk. Köszönjük.

Ez az üzenet fogadja azokat, akik ellátogatnak a Hirado.hu oldalára – ezt a Telex szúrta ki.

Előzmények: július 7-én leállt a közmédia sugárzása. „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük!” – ez az üzenet volt olvasható az M1 Facebook-oldalán közzétett képen, a hirado.hu oldalán, illetve ugyanez a szöveg volt látható a televízióban az M1 élő adása helyett is. A szöveg így folytatódott:

A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!

Az adás végül visszatért: 19 óra 56 perctől A tanú című filmet sugározták.

Szombaton megkérdeztük a közmédiát, mikor tervezik visszahozni az élő közéleti és politikai háttérműsorokat – hosszan válaszoltak.

A jelenlegi működési rendről azt írták: