A bocsánatkérős után új üzenet jelent meg a hirado.hu-n

Kedves Látogató! Feladatunk a közmédia online hírszolgáltatásának átfogó vizsgálata. Megértő türelmüket kérjük erre az időre, a független és hiteles közmédia megteremtésén dolgozunk. Köszönjük.
Ez az üzenet fogadja azokat, akik ellátogatnak a Hirado.hu oldalára – ezt a Telex szúrta ki.
Előzmények: július 7-én leállt a közmédia sugárzása. „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük!” – ez az üzenet volt olvasható az M1 Facebook-oldalán közzétett képen, a hirado.hu oldalán, illetve ugyanez a szöveg volt látható a televízióban az M1 élő adása helyett is. A szöveg így folytatódott:
A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!
Az adás végül visszatért: 19 óra 56 perctől A tanú című filmet sugározták.
Szombaton megkérdeztük a közmédiát, mikor tervezik visszahozni az élő közéleti és politikai háttérműsorokat – hosszan válaszoltak.
A jelenlegi működési rendről azt írták:
- A Kossuth Rádió és Bartók Rádió műsorstruktúrája az alábbiak szerint módosult: a csatorna a továbbiakban is a Bartók Rádió műsorfolyamát sugározza. Fontos változás, hogy július 11-től a Bartók Rádión már híreket is közzéteszünk, így ezek a hírblokkok a Kossuth Rádió frekvenciáján is elérhetővé váltak, biztosítva a hallgatók tájékoztatását.
- Az M1 Televízió hírszolgáltatásának részleges újraindulása: A rádiókkal egy időben az M1 tévécsatornán is újraindult a hírszolgáltatás. A műsorok alatt, a képernyő alján futó hírszalagon (szöveges formában) olvashatók a legfontosabb információk. Az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni.
- A zenei és internetes adók – a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió – hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is.
- A közmédia átmeneti vezetése az új hírstruktúrát a közszolgálatiság szakmai követelményeinek megfelelően fokozatosan állítja helyre.