Orbánék által kisegyháznak adott tízmilliárdok és más ügyek miatt is feljelentést tett a kormány

A 2020–2026 között az Observer nevű médiafigyelővel kötött 30,9 milliárd forintos szerződések kapcsán feltárták, hogy a díjak emelkedése nem állt arányban a szolgáltatásokkal. A 2020–2022 közötti évi 2-2,4 milliárdos éves díj 2023–2026 közöttre 5,8 milliárdra növekedett évente. A szolgáltatás lényegesebben olcsóbban is elérhető lett volna, mondta a szóvivő.

Fekete ruhás személyek zavarták meg a kampány során többször az ellenzéki demonstrálókat Orbán Viktor országjárásán, de azt állították, hogy nincs közük a Fideszhez. A Miniszterelnökségen feltárt dokumentumok között azonban megtalálták az egyik férfi fidesz.hu-ra végződő e-mail-címét, akire személyi titkárként hivatkoztak. Garázdaság miatt már folyt eljárás az ügyben, amihez feljelentéskiegészítéssel éltek.

Az NMHH szerződött egy vállalkozóval, akinek 31,2 milliárd forintot fizettek ki 15 millió végleges adattörlő kódért 2021 decemberétől. Ezzel a legfőbb probléma, hogy a licenckulcs megnyitásának, és nem az adattörlések száma után fizettek, tehát akkor is, amikor valójában nem történt adattörlés.

Az Orbán-kormány az 1-2 ezer fős Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus nevű kisegyházat 34,2 milliárd forinttal támogatta, hogy a Palotanegyedben létrehozzanak egy akadémiát és egy lelkiség tudományos központot. Ez nem fejeződött be, és az egyházi közösség beruházási beszámolóját nem tartják megfelelőnek, így ezért is feljelentést tettek.