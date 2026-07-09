Havasi Bertalan: Sulyok Tamás álljon ki mellettünk

A Fidesz kommunikációs igazgatója megköszönte a sok biztatást, majd felsorolta, hogy mi és ki mellett állnak ki: Sulyok Tamás, alkotmányosság, igazságosság. Hozzátette ugyanakkor, hogy elvárják, hogy Sulyok kiálljon a tüntetők és az alkotmányosság mellett.

Nem fog lemondani, mert nem hagyhatja el alkotmányos őrhelyét. Biztos vagyok abban, hogy elnökként, ügyvédként, és felelős állampolgárként soha nem fog aláírni alkotmány ellenes jogszabályt. Ebben Sulyok Tamásnak történelmi felelőssége van.

Havasi megjegyezte, hogy most nincs többségük, de van dolguk. Felidézte, hogy most jobb, mint amikor egyedül volt a Magyarral való találkozójakor.

Most a hazánkra valóban rátelepszik a félelem (…) romlás és rombolás,

jelentette ki, és arra szólította fel a hallgatóságot, hogy ne féljenek a rendőröktől, de féljenek az önfeladástól.

A politikai közösségünk 99 százaléka tiszta.

Havasi beszéde végén Orbán Viktort idézte: „semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve”