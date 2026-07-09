A nap legfontosabb hírei – 2026. 07. 09.

Magyar közzétette a volt államfő amerikai útjának részletes programját – Áder válasza: találkozunk a bíróságon
„Ez egy időzített bomba” – több tízezer férőhelyre és Fülöp-szigeteki ápolókra is szükség lehet, hogy elkerüljük az idősellátás összeomlását
Elárulta az egykori kórházi főigazgató, miért menesztette őt 2023-ban Pintér Sándor
Szalai Máté: Máris újraindult az amerikai-iráni háború?
Több tucat feledékeny képviselő nem adta le a diplomata-útlevelét
A Tisza-kormány feljelentést tett Rogán-pénzek, fekete csuklyások és gyanús tízmilliárdok miatt
Ügyészség: soron kívüli eljárás folyik a Zsolti bácsi-ügyben – összefoglaltuk, mit tudni róla
Orbán Viktor távol maradt a Sulyok Tamás melletti tüntetéstől, de volt háttérhatalmazás és rengeteg idézet