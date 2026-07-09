Több tucat feledékeny képviselő nem adta le a diplomata-útlevelét

Bár az előző Országgyűlés tagjainak csaknem kétharmada kapott diplomata-útlevelet, közülük sokan elfelejtették azt leadni a ciklus végén, holott ez kötelező lenne – írja csütörtöki cikkében a hvg.hu.

Szigorú szabályai vannak, hogy kik kaphatnak ilyen okmányt – elsősorban valódi diplomaták, illetve az országgyűlési képviselők –, ám a NER-ben egyedi döntéssel több száz civil kapott ilyen útlevelet – például Szöllősi György, Habony Árpád, Dzsudzsák Balázs vagy Mága Zoltán –, emlékeztet a portál.

Orbán Anita, a Tisza-kormány külügyminisztere ezért 943, indokolatlanul kiadott diplomata-útlevél visszavonásáról döntött.

A hvg.hu összesítése szerint az előző parlamenti ciklusban a képviselők csaknem kétharmadának volt diplomata-útlevele. A 128 érintett listája alapján pártállástól függetlenül kedvelt volt a zöld útlevél, igaz, frakciónként eltérő mértékben.

A tízfős MSZP-frakcióban például csak Hiszékeny Dezsőnek nem volt ilyen okmánya.

nem volt ilyen okmánya. A Mi Hazánk frakciójában hat képviselőnek volt diplomata-útlevele, ez 83 százalékos arány.

Az egykori Párbeszéd-, Jobbik-, LMP- és Momentum-frakciókban közel kétharmados volt az arány.

A kétharmados többségben lévő Fidesz-KDNP képviselőinek 60 százaléka rendelkezett a speciális okmánnyal.

A DK-frakcióban csak 50 százalék körüli volt a diplomata-útlevéllel rendelkezők aránya – közéjük tartozott Gyurcsány Ferenc korábbi pártelnök is.

A hvg.hu adatai szerint mostanáig 30 egykori parlamenti képviselő felejtette el leadni a diplomata-útlevelét. Ők a következők:

Bányai Gábor Elemér Bodó Sándor Csárdi Antal Dudás Róbert Földesi Gyula Gelencsér Ferenc József Győrffy Balázs Gyurcsány Ferenc Hadházy Ákos Ányos Halász János Herczeg Tamás József Hollik István Horváth István Kósa Lajos Kovács Zsolt Kövér László Csaba Kubatov Gábor Láng Zsolt Péter Móring József Attila Németh Szilárd István Salacz László Sas Zoltán Sebők Éva Szabó Tünde Szatmáry Kristóf Tapolczai Gergely József Tasó László Tessely Zoltán Károly Törő Gábor Turi-Kovács Béla

A listán utolsó helyen szereplő fideszes Turi-Kovács Béla 2023 novemberében elhunyt.

A portál megkérdezett néhány volt képviselőt, miért nem adta le a ciklus végén az okmányt. Kósa Lajos azt válaszolta, hogy az úgyis lejár, de megígérte, hogy ha visszatér külföldi útjáról, intézkedik. Hadházy Ákos azt mondta, ő sosem használta, de vissza fogja juttatni. Gyurcsány Ferenc pedig úgy nyilatkozott: nem használta a diplomata-útlevelét, és még a tavaly májusi lemondása után a kormányablakban megpróbálta leadni, de ott nem fogadták el, ezért most postára adta.