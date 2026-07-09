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Több tucat feledékeny képviselő nem adta le a diplomata-útlevelét

Adrián Zoltán / 24.hu
Az Országgyűlés plenáris ülése 2025. április 15-én.
24.hu
2026. 07. 09. 07:22
Adrián Zoltán / 24.hu
Az Országgyűlés plenáris ülése 2025. április 15-én.

Bár az előző Országgyűlés tagjainak csaknem kétharmada kapott diplomata-útlevelet, közülük sokan elfelejtették azt leadni a ciklus végén, holott ez kötelező lenne – írja csütörtöki cikkében a hvg.hu.

Szigorú szabályai vannak, hogy kik kaphatnak ilyen okmányt – elsősorban valódi diplomaták, illetve az országgyűlési képviselők –, ám a NER-ben egyedi döntéssel több száz civil kapott ilyen útlevelet – például Szöllősi György, Habony Árpád, Dzsudzsák Balázs vagy Mága Zoltán –, emlékeztet a portál.

Orbán Anita, a Tisza-kormány külügyminisztere ezért 943, indokolatlanul kiadott diplomata-útlevél visszavonásáról döntött.

A hvg.hu összesítése szerint az előző parlamenti ciklusban a képviselők csaknem kétharmadának volt diplomata-útlevele. A 128 érintett listája alapján pártállástól függetlenül kedvelt volt a zöld útlevél, igaz, frakciónként eltérő mértékben.

  • A tízfős MSZP-frakcióban például csak Hiszékeny Dezsőnek nem volt ilyen okmánya.
  • A Mi Hazánk frakciójában hat képviselőnek volt diplomata-útlevele, ez 83 százalékos arány.
  • Az egykori Párbeszéd-, Jobbik-, LMP- és Momentum-frakciókban közel kétharmados volt az arány.
  • A kétharmados többségben lévő Fidesz-KDNP képviselőinek 60 százaléka rendelkezett a speciális okmánnyal.
  • A DK-frakcióban csak 50 százalék körüli volt a diplomata-útlevéllel rendelkezők aránya – közéjük tartozott Gyurcsány Ferenc korábbi pártelnök is.

A hvg.hu adatai szerint mostanáig 30 egykori parlamenti képviselő felejtette el leadni a diplomata-útlevelét. Ők a következők:

  1. Bányai Gábor Elemér
  2. Bodó Sándor
  3. Csárdi Antal
  4. Dudás Róbert
  5. Földesi Gyula
  6. Gelencsér Ferenc József
  7. Győrffy Balázs
  8. Gyurcsány Ferenc
  9. Hadházy Ákos Ányos
  10. Halász János
  11. Herczeg Tamás József
  12. Hollik István
  13. Horváth István
  14. Kósa Lajos
  15. Kovács Zsolt
  16. Kövér László Csaba
  17. Kubatov Gábor
  18. Láng Zsolt Péter
  19. Móring József Attila
  20. Németh Szilárd István
  21. Salacz László
  22. Sas Zoltán
  23. Sebők Éva
  24. Szabó Tünde
  25. Szatmáry Kristóf
  26. Tapolczai Gergely József
  27. Tasó László
  28. Tessely Zoltán Károly
  29. Törő Gábor
  30. Turi-Kovács Béla

A listán utolsó helyen szereplő fideszes Turi-Kovács Béla 2023 novemberében elhunyt.

A portál megkérdezett néhány volt képviselőt, miért nem adta le a ciklus végén az okmányt. Kósa Lajos azt válaszolta, hogy az úgyis lejár, de megígérte, hogy ha visszatér külföldi útjáról, intézkedik. Hadházy Ákos azt mondta, ő sosem használta, de vissza fogja juttatni. Gyurcsány Ferenc pedig úgy nyilatkozott: nem használta a diplomata-útlevelét, és még a tavaly májusi lemondása után a kormányablakban megpróbálta leadni, de ott nem fogadták el, ezért most postára adta.

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