Több tucat feledékeny képviselő nem adta le a diplomata-útlevelét

Bár az előző Országgyűlés tagjainak csaknem kétharmada kapott diplomata-útlevelet, közülük sokan elfelejtették azt leadni a ciklus végén, holott ez kötelező lenne – írja csütörtöki cikkében a hvg.hu.
Szigorú szabályai vannak, hogy kik kaphatnak ilyen okmányt – elsősorban valódi diplomaták, illetve az országgyűlési képviselők –, ám a NER-ben egyedi döntéssel több száz civil kapott ilyen útlevelet – például Szöllősi György, Habony Árpád, Dzsudzsák Balázs vagy Mága Zoltán –, emlékeztet a portál.
Orbán Anita, a Tisza-kormány külügyminisztere ezért 943, indokolatlanul kiadott diplomata-útlevél visszavonásáról döntött.
A hvg.hu összesítése szerint az előző parlamenti ciklusban a képviselők csaknem kétharmadának volt diplomata-útlevele. A 128 érintett listája alapján pártállástól függetlenül kedvelt volt a zöld útlevél, igaz, frakciónként eltérő mértékben.
- A tízfős MSZP-frakcióban például csak Hiszékeny Dezsőnek nem volt ilyen okmánya.
- A Mi Hazánk frakciójában hat képviselőnek volt diplomata-útlevele, ez 83 százalékos arány.
- Az egykori Párbeszéd-, Jobbik-, LMP- és Momentum-frakciókban közel kétharmados volt az arány.
- A kétharmados többségben lévő Fidesz-KDNP képviselőinek 60 százaléka rendelkezett a speciális okmánnyal.
- A DK-frakcióban csak 50 százalék körüli volt a diplomata-útlevéllel rendelkezők aránya – közéjük tartozott Gyurcsány Ferenc korábbi pártelnök is.
A hvg.hu adatai szerint mostanáig 30 egykori parlamenti képviselő felejtette el leadni a diplomata-útlevelét. Ők a következők:
- Bányai Gábor Elemér
- Bodó Sándor
- Csárdi Antal
- Dudás Róbert
- Földesi Gyula
- Gelencsér Ferenc József
- Győrffy Balázs
- Gyurcsány Ferenc
- Hadházy Ákos Ányos
- Halász János
- Herczeg Tamás József
- Hollik István
- Horváth István
- Kósa Lajos
- Kovács Zsolt
- Kövér László Csaba
- Kubatov Gábor
- Láng Zsolt Péter
- Móring József Attila
- Németh Szilárd István
- Salacz László
- Sas Zoltán
- Sebők Éva
- Szabó Tünde
- Szatmáry Kristóf
- Tapolczai Gergely József
- Tasó László
- Tessely Zoltán Károly
- Törő Gábor
- Turi-Kovács Béla
A listán utolsó helyen szereplő fideszes Turi-Kovács Béla 2023 novemberében elhunyt.
A portál megkérdezett néhány volt képviselőt, miért nem adta le a ciklus végén az okmányt. Kósa Lajos azt válaszolta, hogy az úgyis lejár, de megígérte, hogy ha visszatér külföldi útjáról, intézkedik. Hadházy Ákos azt mondta, ő sosem használta, de vissza fogja juttatni. Gyurcsány Ferenc pedig úgy nyilatkozott: nem használta a diplomata-útlevelét, és még a tavaly májusi lemondása után a kormányablakban megpróbálta leadni, de ott nem fogadták el, ezért most postára adta.