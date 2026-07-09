Elárulta az egykori kórházi főigazgató, miért menesztette őt 2023-ban Pintér Sándor

Jenei Zoltánt 2020-ban nevezték ki az akkor alakult Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) élére. A testület egy kormányrendelettel jött létre, és 2021. január 1-jén kezdte meg a működését azzal a céllal, hogy összehangolja és megerősítse az egészségügyi ellátórendszer működését, egyúttal átvegye az addigi Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladatait.

Az OKFŐ első vezetőjeként kinevezett Jeneire nem véletlenül esett az egykori rendőrfőkapitány, Pintér Sándor belügyminiszter választása: korábban az Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági és informatikai főigazgatója, azt megelőzően a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági igazgatója volt, közvetlenül kinevezése előtt pedig a Pécsi Tudományegyetem kancellári pozícióját töltötte be.

Nincsenek tiszta Covid-adatok

Nehéz és turbulens időszakban lett országos kórház-főigazgató: kinevezésekor már érvényben volt az Orbán-kormány által kihirdetett veszélyhelyzet, amellyel különleges jogrend lépett életbe. A koronavírus-járvány folyamatainak elemzésére és értékelésére felállt az operatív törzs, amelynek az ülésein országos kórházi főigazgatóként Jenei is részt vett. Egy minapi háttérbeszélgetésen erről azt mondta, az operatív törzs heti kétszer ülésezett – általában szerdán és pénteken – reggel hat órától.

A főigazgató felidézte, hogy a védekezést minta és tapasztalat nélkül, folyamatosan felfokozott állapotban szervezték. Úgy fogalmazott: végig rohanták a másfél-két évet, mindenkinek óriási teher volt kezelni azt, ami az országra zúdult.

Szóba kerültek a sokat vitatott halálozási adatok is.