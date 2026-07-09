A kormány feljelentést tett egy budapesti fideszes politikus civil szervezetei miatt

Szondi szóvivő arról beszélt, hogy a kormány egyik legfontosabb ígérete a rendszerszintű korrupció felszámolása és az elszámoltatás, amit számos lépéssel, köztük a Tisztítótűz művelettel elkezdtek megvalósítani. Mint mondta, a kormány elé számos eset került, ami felveti a hűtlen kezelés gyanúját, ezek miatt feljelentéseket tesznek ismeretlen tettesek ellen.

Ma a következő érintett szervezeteket tárják a nyilvánosság elé: Ficsak 11 Alapítvány, Mindennapok Női Szemmel Egyesület, Zöld Követ Egyesület, Patrióták Magyarországért Egyesület, Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, Gazdagréti Összefogás Egyesület, Összefogás 11 Sportegyesület.

Magyar Éva elmondta, hogy ezeknek az egyesületeknek sok közük van egymáshoz, elsősorban is az, hogy egy fideszes budapesti parlamenti képviselőjelölt az egyik szervezetben alapítóként, másikban hivatalos képviselőként van jelen, megint másikban például az elszámolásban működött közre. (Nem hangzott el a neve, de a szervezetek közül több is Király Nóra exkormánypárti indulóhoz kötődik – a szerk.) A kormánytól átvett iratok átvizsgálása során lettek erre figyelmesek, és a politikuson kívül más személyek nevei is visszatérően felbukkantak, mondta.

Ezt a hét civil szervezetet 2021–2026 között összesen 1 milliárd 520 millió forinttal támogatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Mivel a szervezetek között gazdasági összefonódásoknak, közös ingatlanvásárlásoknak, azonos programterveknek és a költségek többszöri elszámolásának gyanúját tárták fel, a Miniszterelnökség feljelentést tesz.