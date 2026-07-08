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A nap legfontosabb hírei – 2026.07.08.

Varga Jennifer / 24.hu
Leállt az M1 adása. Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája 2026. július 7-én az MTI-vel közölte, hogy nemcsak az M1 képernyője sötétült el, ugyanis leállt a Kossuth Rádió is, a helyén a Bartók Rádió műsora hallgatható.
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 08. 20:49
Varga Jennifer / 24.hu
Leállt az M1 adása. Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája 2026. július 7-én az MTI-vel közölte, hogy nemcsak az M1 képernyője sötétült el, ugyanis leállt a Kossuth Rádió is, a helyén a Bartók Rádió műsora hallgatható.
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