A nap legfontosabb hírei – 2026.07.08.

Varga Jennifer / 24.hu

Leállt az M1 adása. Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája 2026. július 7-én az MTI-vel közölte, hogy nemcsak az M1 képernyője sötétült el, ugyanis leállt a Kossuth Rádió is, a helyén a Bartók Rádió műsora hallgatható.