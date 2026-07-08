A Magyar Péterrel és Orbánnal interjúzó újságírókat is felmentették a közmédiában

Az M1, a Kossuth Rádió és a Hirado.hu hírszolgáltatásának keddi leállítása mellett több műsorvezetőt és felsővezetőt is felmentett a közmédia átmeneti vezetése, írja a Telex. A lap úgy tudja, hogy felmentették a munkavégzés alól a Magyar Péterrel a megválasztása után feszült hangulatú interjút készítő Csete Beátát és Kakuk L. Tamást, illetve a Kossuth Rádióban a péntek reggeli Orbán Viktor-interjúkat készítő Törőcsik Zsoltot.

Július elején az új médiatörvény hatálybalépésével már megszűnt Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megbízatása, az MTVA korábbi vezérigazgatója, Papp Dániel pedig addigra lemondott. A 24.hu már kedden megírta, hogy Altorjai két helyettese is megkapta a selyemzsinórt, Tóth István Zoltán a tartalomért, Kárász Róbert a tartalomfejlesztésért felelős igazgatói posztot töltötte be. Szintén felmentették a munkavégzés alól a csatornaigazgatók nagy részét, így a Kossuth Rádiót vezető Siklósi Beatrixot, valamint a híradó vezető szerkesztői közül Császár Attilát. A Telex most azt írja, hogy az M1 több hírolvasóját is felmentették.

A lap szerint az eddig történtek alapján a közmédia új vezetése, Horváth P. András átmeneti vezérigazgató irányításával a felsővezetőket és az Orbán-kormány politikai céljait szerintük nyíltan kiszolgáló, vagy az ahhoz arcukat adó munkatársakat menti fel elsőként. A közmédia többi csatornájánál, például a Dunánál, a Duna Worldnél, az M2-nél vagy az M5-nél egyelőre még nincs információ arról, hogy ott is felmentenek-e csatornaigazgatókat, műsorvezetőket vagy szerkesztőket.