„Kulcsár Krisztián hibázott” – írta a Tisza a parlamenti anyázásról

„Kulcsár Krisztián a kedd esti parlamenti vitában hibázott. Hibáját elismerte és elnézést kért. Bízunk benne, hogy nemcsak ő, hanem minden képviselő tanult az esetből” – írta lapunknak küldött, szűkszavú válaszában a Tisza Párt, miután a képviselőjük, Kulcsár Krisztián a fideszes Lezsák Anna felszólalása alatt állítólag azt mondta a parlamentben, hogy a „kurva anyád”. Azért állítólag, mert egyetlen videóból sem vehető ki pontosan, hogy valóban ez a népszerű szókapcsolat hangzott-e el, de annyi biztos, hogy Kulcsár elnézést kért a szavai miatt, miután számonkéréseket kapott értük az ellenzéki padsorokból, de megjegyezte, hogy amit mondott, azt nem szó szerint értette.

A Tiszánál arra is rákérdeztünk, hogy pontosan mi és miért hangzott el, ám erre nem tértek ki a válaszukban. Azt ugyanakkor leszögezték, hogy a frakció célja továbbra is az, hogy megújítsa a parlamenti vitakultúrát és helyreállítsa a méltóságát.

Az Alaptörvény módosításáról szóló vitában a KDNP-s Latorcai Csaba és a Mi Hazánk-os Apáti István is bocsánatkérésre szólította fel a tiszás politikust, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnökét a szerintük jól hallható és majd a jegyzőkönyvbe is bekerülő sértés miatt. Apáti azt is megjegyezte, csak az nem tiszta számára, hogy Kulcsár a fideszes politikusnő vagy az édesapja (a felszólalásában megidézett Lezsák Sándor volt MDF-es, majd fideszes képviselő) anyját szidta-e.

A vitáról Deák Dániel fideszes propagandista is rakott ki videót. Kulcsár közbeszólását itt sem hallani, de a reakciója benne van, amelyben bocsánatot kér Lezsák Anna képviselőtől, indulatosnak nevezve a mondatait.

A fideszes Szentkirályi Alexandra korábban arról posztolt, Kulcsárnak nincs helye az Országgyűlésben a történtek után.