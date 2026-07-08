Magyar Péter a NATO-csúcson: A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor

Rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök kedden; a két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO-csúcsra érkezve beszélt újságíróknak szerda reggel.

Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű: a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását.

Hozzátette: Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába.