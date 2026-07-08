Megszólalt a Belügyminisztérium a Szakács-ügyben: a rendőrség az ügyészséggel egyeztetve járt el

Az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre – tájékoztatta a Belügyminisztérium (BM) szerdán az MTI-t.

A tárca közleményében a sajtóban szerdán megjelent hírekkel kapcsolatban azt írta: „tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre”.

Közlésük szerint a hatóságok önállóan, a jogszabályoknak megfelelően járnak el.

Amint arról beszámoltunk, a Facebookon 147 ezer követővel rendelkező Szakács István győri otthonánál szerda reggel hat órakor jelentek meg a rendőrök. Erről elsőként Szakács felesége számolt be a férje Facebook-oldalán. A rendőri intézkedés egy videó miatt történt, amelyben Szakács így fogalmazott:

Ide figyelj, Magyar Péter! Meg ne próbáld csinálni azt, hogy elviteted Orbán Viktort a pribékeiddel azért, hogy ti mutogatni tudjátok azt, hogy Orbán Viktor le lett tartóztatva. Mert abban biztos lehetsz, hogy abban a pillanatban, amikor ez a hír megjelenik, akkor ott ötszázezer magyar fog menni, és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akárki áll velünk szemben, Orbán Viktort. Ebben biztos lehetsz.

Szakács Istvánnal a nap folyamán beszéltünk, hazaengedték a rendőrök.