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Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 06. 24. 07:04
GETTY IMAGES

2026. június 24., szerda

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • 35-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Klapka utca és a Jahn Ferenc Kórház közötti megállókat a Szentlőrinci úti lakótelep felé.

Mai időjárás:

  • Általában derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.
  • Késő estére 19 és 29 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Iván

Deviza középárfolyam:

  • EUR 354,26
  • USD 310,51
  • CHF 383,39
  • GBP 410,53

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