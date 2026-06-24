Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. június 24., szerda
Friss hírek
- The V4 is back! – EU-s hatalmi szerepről és visszaadott reményről is beszéltek a visegrádi vezetők Gödöllőn.
- A Tisza az ügynökakták feloldását támogató bizottság felállítását kezdeményezi.
- „Csak tudni akartam, hogy jól vagy-e” – nyilvánosságra hoztak egy telefonbeszélgetést, amit a Wagner lázadása idején folytatott Szijjártó és Lavrov.
- Lázár: nem ördögtől való, Gulyás: elfogadhatatlan – képviselőket kérdeztünk a 12 éves mandátumkorlátozásról.
- A Fidesz szerint a modernkori ÁVH megvalósulása az, hogy Bús Balázsékat őrizetbe vették az NKA-botrány miatt.
- „Ne szépítsük: ez zuhanórepülés” – Gyárfás Tamás a börtöninterjúban beszélt a Fenyő-ügy perújításáról.
- Trump adja majd át a trófeát a világbajnokság győztesének.
- Anglia csak kapufáig és ordító Kane-helyzetig jutott a masszívan bekkelő Ghána ellen.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Klapka utca és a Jahn Ferenc Kórház közötti megállókat a Szentlőrinci úti lakótelep felé.
Mai időjárás:
- Általában derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.
- Késő estére 19 és 29 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Iván
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