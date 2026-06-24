„Ne szépítsük: ez zuhanórepülés” – Gyárfás Tamás a börtöninterjúban beszélt a Fenyő-ügy perújításáról

Börtöninterjút aldott az Indexnek Gyárfás Tamás egykori médiavállalkózó. A Fenyő-gyilkosság jogerősen elítélt vádlottja ebben Horváth Lóránt ügyvéd május végi közleményét idézte, amely szerint „Gyárfás Tamás nem követte el a bűncselekményt, nem ő ölette meg Fenyő Jánost”. A volt sportvezető azt mondta, hogy az új tanúk és az új dokumentumok egy irányba mutatnak.

Arra a kérdésre, hogy tudja-e, ki ölette meg Fenyő Jánost, Gyárfás először úgy válaszolt: „Csalódást kell okoznom.” Később azonban hozzátette: „Valami visszatart. A felbujtó már nem él.” Az interjúban szóba került Princz Gábor neve is, akit Gyárfás ügyvédje korábban néven nevezett. Gyárfás erről azt mondta:

Nem szándékozunk mi – kiváltképp az ügyvédem nem – bárkit is leleplezni. Ez nem a mi feladatunk.

Gyárfás arról is beszélt, hogy szerinte a bíróság nem foglalkozott kellő súllyal K. Imrich szerepével, aki az ügy egyik új tanújaként jelentkezett. Azt mondta, K. Imrichet 2018-ban ő és a felesége is azonosította, de „K. Imrichnek a bíróság sem tulajdonított jelentőséget”. Szerinte most éppen az lehet sorsdöntő, hogy K. Imrich „létezik. Mert jelentkezett”.

A volt sportvezető azt állította, a védője kérésére K. Imrich közjegyzői okiratban és hangfelvételen is összefoglalta, mi történt. Gyárfás szerint „joggal vetődik fel”, hogyan találhatott meg egy kis ügyvédi csapat olyan bizonyítékokat, amelyeket szerinte „húsz év nyomozás során egy óriási apparátus” nem tudott feltárni.

Az Index kérdésére, mi van még K. Imrich vallomásán túl, Gyárfás azt mondta: „Tudjuk, hogy kinek állt az érdekében rám terelni a figyelmet.” Amikor az újságíró visszakérdezett, hogy ezzel az illető magáról terelte-e el a figyelmet, Gyárfás úgy felelt:

Nem itt lennék, ha ön lett volna a nyomozó.

Az interjúban Gyárfás a börtönéletről is beszélt. A luxusbörtönként is számon tartott kecskeméti intézményről azt mondta: „Mindenki emberséges”, majd hozzátette, hogy „a maga nemében tízes”. Saját helyzetéről viszont jóval keserűbben fogalmazott. Amikor az újságíró azt mondta neki, hogy magasról esett nagyot, Gyárfás így válaszolt: „Ne szépítsük: ez zuhanórepülés.”

Felidézte 2018. áprilisi elfogását is: „Ülök az autómban. Rám kiáltanak: Tegye a kezét a műszerfalra!” Szerinte „ez volt a kezdet. És talán Kecskemét lesz a vég.”

Gyárfás azt mondta, a hetvennyolcadik évében jár, és ha nem kap kedvezményt, 2032. május 16-án szabadulhat.

A perújításban ugyanakkor saját bevallása szerint bízik. „Nagyon” – válaszolta arra a kérdésre, reménykedik-e az új eljárásban, bár azt is hozzátette, hogy a jogerős ítélet előtt is biztos volt a felmentésében.

Az interjú végén Gyárfás arról beszélt, hogy szerinte a Fenyő-ügy felbujtójának megtalálása a hatóságok számára hosszú ideig megoldatlan ügy maradt, ezért „nyomasztó lehetett a megfelelési kényszer”. Úgy fogalmazott: „Sikeremberek lettek. Én pedig megbélyegzett.”

Gyárfás Tamás egykori médiavállalkózót, a Magyar Úszó Szövetség korábbi, legendás elnökét 2025 áprilisában ítélték jogerősen hét év börtönre felbujtóként elkövetett emberölés miatt Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolásának ügyében. Védői május végén perújítási indítványt nyújtottak be, arra hivatkozva, hogy új, szerintük perdöntő bizonyítékok kerültek elő.