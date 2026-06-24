Lázár: nem ördögtől való, Gulyás: elfogadhatatlan – képviselőket kérdeztünk a 12 éves mandátumkorlátozásról

Nem tartom ördögtől való dolognak, főleg, ha lenne róla egy értelmes párbeszéd, amelyből kiderülne, vajon a társadalom többsége támogatná-e, hogy egy miniszter, államtitkár vagy polgármester csak meghatározott ideig maradhasson hivatalban

– ezt Lázár János volt építési és közlekedési miniszter – mondta a 24.hu-nak a képviselői mandátum 12 évben történő maximalizálásának lehetőségéről.

Amíg a 2002 óta képviselőként dolgozó Lázár szerint társadalmi konszenzus esetén akár jó javaslat is lehet, Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető elfogadhatatlannak nevezte a módosítást. A 2010 óta képviselő Pócs János szerint pedig a népakarat sárba tiprását, a Rákosi-korszakot idéző diktatúra kiújulását láthatjuk a Tisza-kormány kezdeményezésében.

Az egymással ellentétes nyilatkozatokból kitűnik, hogy a Fidesz-kommunikáció korábban egységes gépezete már nem működik olyan olajozottan, mint régen.

Elfogyott a központi narratíva

A miniszterelnöknek elment az esze

– ennyi volt a Fidesz reakciója arra, hogy Magyar Péter a hétfői napirend előtti felszólalásában bejelentette: tizenkét évben maximálnák a képviselői mandátum hosszát. Azóta az is kiderült, a Tisza fontolgatja, hogy csak nyolc évig lehessen hivatalban egy képviselő.

Kedden a Parlamentben olyan jobboldali képviselőket kérdeztünk, akik az indítvány elfogadása után már nem indulhatnának a mandátumért.