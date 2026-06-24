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Lázár: nem ördögtől való, Gulyás: elfogadhatatlan – képviselőket kérdeztünk a 12 éves mandátumkorlátozásról

Varga Jennifer / 24.hu
Balla György és Gulyás Gergely beszélget az Országgyűlés alakuló ülésén.
admin Ősze András
2026. 06. 24. 05:59
Varga Jennifer / 24.hu
Balla György és Gulyás Gergely beszélget az Országgyűlés alakuló ülésén.
Fideszes, KDNP-s és Mi Hazánk-os képviselőket kérdeztünk arról a tiszás javaslatról, amely tizenkét évben maximálná azt az időtartamot, amíg valaki országgyűlési képviselőként dolgozhat. Amíg Balla György és Pócs János diktatúrát emleget, Lázár János szerint akár megfontolható is lenne az ötlet, de csak a Fidesz vezérkarának szóló üzenetet lát mögötte.

Nem tartom ördögtől való dolognak, főleg, ha lenne róla egy értelmes párbeszéd, amelyből kiderülne, vajon a társadalom többsége támogatná-e, hogy egy miniszter, államtitkár vagy polgármester csak meghatározott ideig maradhasson hivatalban

– ezt Lázár János volt építési és közlekedési miniszter – mondta a 24.hu-nak a képviselői mandátum 12 évben történő maximalizálásának lehetőségéről.

Amíg a 2002 óta képviselőként dolgozó Lázár szerint társadalmi konszenzus esetén akár jó javaslat is lehet, Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető elfogadhatatlannak nevezte a módosítást. A 2010 óta képviselő Pócs János szerint pedig a népakarat sárba tiprását, a Rákosi-korszakot idéző diktatúra kiújulását láthatjuk a Tisza-kormány kezdeményezésében.

Az egymással ellentétes nyilatkozatokból kitűnik, hogy a Fidesz-kommunikáció korábban egységes gépezete már nem működik olyan olajozottan, mint régen.

Elfogyott a központi narratíva

A miniszterelnöknek elment az esze

– ennyi volt a Fidesz reakciója arra, hogy Magyar Péter a hétfői napirend előtti felszólalásában bejelentette: tizenkét évben maximálnák a képviselői mandátum hosszát. Azóta az is kiderült, a Tisza fontolgatja, hogy csak nyolc évig lehessen hivatalban egy képviselő.

Kedden a Parlamentben olyan jobboldali képviselőket kérdeztünk, akik az indítvány elfogadása után már nem indulhatnának a mandátumért.

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