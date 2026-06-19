magyar péterbrüsszeluniós csúcshetes cikkely
Belföld

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy ősszel lezárulhat a Magyarország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 06. 19. 16:59
Varga Jennifer / 24.hu

Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerinti  eljárást – jelentette be rendkívüli brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. Hozzátette, meghívta az EP elnökét Magyarországra, a látogatás valószínűleg az ősz elején lesz.

A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a horvát és a finn vezetőkkel is tárgyalt, valamint az osztrák kancelárral is. Utóbbi kapcsán azt mondta, nem látja, hogy az osztrák fél megfelelő gyorsasággal vizsgálja az azbeszt-ügyet, de jövő héten várhatóak bejelentések.

Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is egyeztetett Magyar Péter, és megállapodtak abban, hogy megoldást kell találni a Beneš-dekrétumok ügyére. Majd a cseh és lengyel kollégáival találkozott, szóba került a Budapest-Varsó gyorsvasút terve is.

A keményebb migrációs politikát támogató országok vezetőinek külön ülésén is részt vett Magyar Péter. Az ülésen 19 vezető kérte, hogy az illegális migránsoknak az Európai Unión területén kívül hozzanak létre visszaküldési központokat.

Találkozott – bár csak futólag – Zelenszkijjel is, mielőbbi kétoldalú találkozót sürgetett a két vezető, Magyar a kárpátaljai Beregszászt javasolta a találkozó helyszínéül.

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